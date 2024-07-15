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Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'da şehit düşen Türksat çalışanını mezarı başında andı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hain darbe girişimi sırasında Türksat'ta şehit olan Ahmet Özsoy için mezarı başında düzenlenen anma programına katıldı.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'da şehit düşen Türksat çalışanını mezarı başında andı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan Türksat'ta şehit olan Ahmet Özsoy için Bağlum Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına katıldı. Programa Uraloğlu'nun yanı sıra Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı. Şehit Özsoy'un kabrine karanfil bırakan Bakan Uraloğlu, şehidin eşi Yasemin Özsoy ile oğulları Muhammet Özsoy ve Abdullah Özsoy'a da sabır diledi.

"DARBE GİRİŞİMCİLERİNİ OYALADI"

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz gecesi Türksat'ta görev yapanların tam bir vatan millet şuuruyla hareket ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile haberleri duyurarak milleti doğru bilgilendirmek için canlarını ortaya koyduklarını söyledi. Uraloğlu, "Ahmet Özsoy kardeşimiz hain darbe girişimcilerini en az bir saat oyalayarak televizyon yayınlarına imkan tanıdı. Onların yapmak istediklerinin teknik olarak yapılamayacağını anlattı, onları kandırdı. Allah ondan ve yine o gece şehit olan Ali Karslı kardeşimizden razı olsun" dedi.

"KİMSE BÖYLE BİR KALKIŞMAYA CESARET EDEMEYECEK"

Darbe girişimcilerinin o gece milletten gerekli karşılığı aldığını belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Böyle kardeşlerimiz, milletimizde, vatanımızda, memleketimizde gerçekten çokça var ve hiç kimse bundan sonra böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. Ailesine başsağlığı, sabır diliyorum. Gerçekten çok kıymetli, bir şehit yakını olabilmek. Ne mutlu. Bakın etrafımızda sıkıntılar yaşanıyor. Savaşlar yaşanıyor. Gazze'de bir katliam var. Onun sıkıntısı var. Cumhurbaşkanımızın çok yakın takibi var. Ukrayna'da bir savaş var. Suriye'deki karışıklıklardan dolayı ülkemizde bulunan sığınmacı kardeşlerimiz var. Allah korusun bizim başımıza bir şey geldiği zaman bizim gidebileceğimiz bir yer yok ama gitmeye niyetimiz de yok. Onun için Ahmet Özsoy kardeşimiz gibi gerektiğinde biz de buralarda şehit olmaya, bütün millet olarak bütün memleket olarak hazırız ve tekrar bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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