Bakan Uraloğlu: 23 yılda 100 yıla sığmayacak işler yaptık

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Bakan Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Havalimanı Kavşağı'nda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Bakanlar Işıkhan ve Uraloğlu, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu bugün Türk'ün, Süryani'nin, Kürt'ün, Arap'ın asırlarca "birlikte güzeliz" dediği bu kadim topraklarda, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadın siyasetin nesnesi değil, öznesidir" sözünü sadece söylem olarak değil eylem olarak da hayata geçirmiş, dünya lideriyle yol yürümekten gurur ve şeref duyduklarını belirten Uraloğlu, kadınların gittiği ve dokunduğu yerde bereket ve neşe olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, 23 yılda 100 yıla sığdırılmayacak işleri yaptıklarını, sosyal alandan ekonomiye, hukuktan dış politikaya, eğitimden sağlığa, savunma sanayine, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, üretimden teknolojiye her alanda ülkeye çağ atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde vesayetin zincirlerini kırdıklarını anlattı.

Rekabetçi bir ülke tesis ettiklerini, Türkiye Yüzyılı'nda üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserler inşa ettik. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerine, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyollarına kadar birçok projemizi hayata geçirdik. Bölünmüş yol ağımızı 6 bin 100 kilometreden 29 bin 992 kilometreye çıkardık. Nereden nereye, buna birilerinin hayali ufku bile yetmiyor. Otoyol ağımızı 1700 kilometreden 3 bin 800 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 14 bin kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren yolu ağı yaptık, daha fazlasını da yapmaya gayret ediyoruz. Havacılıkta 26 ticari uçuşa açık havalimanımız vardı, bugün 58 havalimanımız var. 60 ülkede 132 noktaya uçabilirken bugün 132 ülkede 355 noktaya uçabilen bir Türkiye var. Denizcilikte de 17. sıradaydık. Bu sene 10. sıraya indik. Dahasını da inşallah beraber yapacağız. Yapamaz denilen yapılamaz denilen yerli ve milli otomobilimizi yaptık. Savunma sanayisinde ürün arayan değil aranan ürünü üreten bir ülke olduk. Milli elektrikli trenimizi üreterek raylara indirdik. 225 kilometre hızdaki hızlı trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz. Bunu Sakarya'da yapıyoruz ve bunu sizin yetiştirdiğiniz Türk mühendisler yapıyor, kadınından erkeğe. Allah razı olsun sizlerden böyle evlatlar yetiştirdiniz. Siz sadece bunları yapan değil siz dünyada marka olan Aziz Sancar'ı yetiştirdiniz."

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Uraloğlu, "2 trilyon lira teröre harcama yapmışız. Bunu teröre değil de yatırıma yapmış olsaydık neler yapmazdık. Bundan sonra yaptıklarımızın daha fazlasını Terörsüz Türkiye'yi tesis etme yolundaki elde edeceğimiz başarıyla, Allah'ın izniyle hiçbir şüphemiz yoktur, daha fazlasını da hizmet olarak bütün illerimize yapacağız." diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL PLANLAYARAK SİZİ BURADAN YURT DIŞINA UÇURACAĞIZ"

Bakanlık olarak Mardin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 31 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, Kızıltepe-Viranşehir, Kızıltepe-Nusaybin, Mardin-Diyarbakır, Mardin-Kızıltepe, Midyat Şehir Geçişi ve Bağlantı Yolları gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret etti.

Mardin'i hızlı trenle buluşturacaklarını bildiren Uraloğlu, mevcut hatları onardıklarını, Mazıdağı İltisak Hattı'nı hayata geçirdiklerini, planladıkları Lojistik Merkezi projesini hayata geçireceklerini kaydetti.

Mardin'den yurt dışına uçuş talebi olduğuna işaret eden Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunu da önümüzdeki yıl planlayarak sizi buradan yurt dışına uçuracağız. Savur yolunun ihalesini yaptık, önümüzdeki sene yapım çalışmalarına başlıyoruz. Derik çevre yolunun ihalesini bugün yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük işleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetleri siyasette bir oy terazisine koymuş olsaydık biz her yerden açık ara yüzde 80 oy alırdık. O zaman bu sadece hizmetle değil gönüle dokunmayla oluyor. Bu da bizim teşkilatlarımızla olur. Öncelikle kadın kardeşlerimizle olur. Onun için kadın ve gençlik kollarımız ve tüm teşkilatımızla 2028 seçimlerine beraberce hazırlanacağız. Cumhurbaşkanımızı Allah'ın izniyle tekrar hep beraber cumhurbaşkanı yapacağız. Siyaset özveri işidir. Durmak yol yola devam."

Programda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Gerçek Tekin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş da konuşma yaptı.

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile partililer katıldı.