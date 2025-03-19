Bakan Uraloğlu: 5G'ye geçiş sürecini hızlandırdık

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) BTK Akademinin düzenlediği geleneksel iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Uraloğlu, yazılım geliştirme, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanların, ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynayan stratejik öncelikler haline geldiğini söyledi.

Yapay zekanın insanoğlunun bilgi birikimini ve problem çözme yeteneğini bambaşka boyuta taşıdığına vurgu yapan Uraloğlu, "Yapay zeka, sağlık, eğitim, ulaşım, finans gibi pek çok sektörde çığır açıcı yeniliklere imza atıyor. Sizler, yapay zeka alanında yapacağınız çalışmalarla, insanlığın karşı karşıya olduğu en karmaşık sorunlara çözüm üretebilir, geleceğe yön verebilirsiniz." diye konuştu.

Uraloğlu, siber güvenliğin ise dijital dünyanın görünmez kahramanlarının mesleği olduğunu anlatarak, bilgi çağının getirdiği imkanların yanı sıra siber tehditlerin de giderek arttığını ifade etti.

Kurumların ve devletlerin kritik altyapıların güvenliği ve ekonomik çıkarların muhafazasının, siber güvenliğe verdikleri önemin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, gençlere seslenerek, "Aranızdan bazıları siber güvenlik uzmanları olarak, dijital dünyamızı tehdit eden karanlık güçlere karşı bir kalkan olacak, ülkemizin siber egemenliğini koruyacaklardır. Omuzlarınızda, Türkiye'yi bilgi teknolojileri alanında daha da ileriye taşıma, ülkemizin refahını artırma ve dünyada söz sahibi olma gibi kutlu bir sorumluluk var." dedi.

"5G'YE GEÇİŞ SÜRECİNİ HIZLANDIRDIK"

Türkiye'nin son yıllarda bilgi teknolojileri alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir ivme yakaladı. 2002'de genişbant internet abonemiz yoktu ve fiber optik kablo uzunluğumuz 81 bin kilometreydi. Bugün fiber optik kablo uzunluğumuzu 500 bin kilometre artırarak 588 bin kilometreye çıkardık. Elbette bunun da yeterli olmadığını biliyoruz. İlk etapta 800 bin kilometreye çıkarmak için arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Mevcut hattımızda dünya çevresini 14 kez dolaşacak uzunluktadır. Genişbant abone sayımız 96,4 milyona, mobil abone sayımız ise 94,5 milyona ulaştı. e-Devlet Kapısı ile vatandaşımızın devletle olan işlerini uzun kuyruklarda beklemeden artık saniyeler içerisinde çözebiliyoruz. e-Devlet uygulamamıza öyle büyük bir talep var ki bugün yaklaşık 67,5 milyon kayıtlı kullanıcımız var. 1088 kurumumuz, 8 bin 381 hizmeti e-Devlet üzerinden vatandaşlarımıza sunabiliyor."

Uraloğlu, 5G'ye geçiş sürecini de hızlandırdıklarını, 5G'yi İstanbul Havalimanının ardından 4 büyük futbol takımının statlarında da vatandaşların deneyimine sunmaya başladıklarını ifade ederek, "5G teknolojisi ihalesini bu sene yapmayı planlıyoruz. 2026'da da Türkiye genelinde 5G'ye geçmiş olacağız. Ancak önümüzde ulaşmamız gereken daha nice hedefler bulunmakta. Bu hedeflere ulaşmak için en büyük güvencemiz sizlersiniz. Sizin enerjiniz, merakınız, öğrenme azminiz, ülkemizin geleceğini şekillendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

BTK Akademi gibi kurumların gençlere en iyi eğitimi vermek, en güncel bilgileri aktarmak ve sektörle buluşmalarını sağlamak için var gücüyle çalıştığına işaret eden Uraloğlu, BTK Akademinin, 314 başlıkta çevrim içi eğitim ve 2,5 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye'nin en büyük yerli ve milli çevrim içi eğitim platformu olduğunu söyledi.

Uraloğlu, bugüne kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitiminin verildiğini, 28 ilde üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik 77 farklı eğitim başlığında istihdam ve atölye eğitimleri düzenlediğini bildirdi.

BTK Akademi derslerinin üniversiteler tarafından kullanılmasına yönelik olarak 2024-2025 güz ve bahar dönemlerinde 14 üniversitede 2 bin 550 öğrenciye de ders verildiğini belirten Uraloğlu, "Kendinizi sürekli geliştirerek, geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmanız en büyük temennimizdir. Sizler sadece kendi kariyerinizi inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizin ekonomik kalkınmasına, toplumsal refahına ve küresel rekabet gücüne de önemli katkılar sağlayacaksınız." diye konuştu.

- "TÜRKİYE İNSAN ODAKLI TEKNOLOJİLERİ ÜRETİYOR OLACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Türkiye'nin teknoloji alanında her anlamda önemli bir atılıma imza attığını söyledi.

Türkiye'nin artık kendi uydusunu üreten, uzaya fırlatan, kendi teknolojilerini üreten, savunma sanayisini dünyadaki en güçlü sanayilerden biri haline getirmiş bir ülke olduğunu ifade eden İleri, "Gidecek çok yolumuz var ancak kararlıyız ve enerjimiz yüksek. İnşallah Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok daha farklı aşamalara hep beraber geleceğimize inanıyoruz. İnsan odaklı teknolojileri de inşallah Türkiye'miz üretiyor ve tasarlıyor olacak." dedi.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da içinde bulunulan çağın, bilginin ve teknolojinin toplumu şekillendirdiği, hızlı bir şekilde değiştiği ve dönüştüğü bir dönemi ifade ettiğini belirterek, Türksat'ın da dijital geleceği inşa eden rehber olarak topluma önemli katkılar sağladığını söyledi.