İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu açıkladı: Çukurova Uluslararası Havalimanı 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Güncel

Bakan Uraloğlu açıkladı: Çukurova Uluslararası Havalimanı 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren 5,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu açıkladı: Çukurova Uluslararası Havalimanı 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
ABONE OL

Uraloğlu yazılı açıklamasında, 10 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi.

Havalimanının, açılışından bu yana 5,1 milyon yolcuyu ağırladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bir yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı. Havalimanı yıllık 9 milyon yolcu kapasiteli, 110 bin metrekare terminal alanı. 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri."

  • Çukurova Havalimanı
  • Ulaştırma Bakanı
  • 51 milyon yolcu

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.