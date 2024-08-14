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Bakan Uraloğlu açıkladı! Trenlerle bu yıl 4 milyona yakın genç indirimli seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 13-26 yaşa tanınan yüzde 15 indirimden yıl başından bu yana yaklaşık 3,8 milyon gencin faydalandığını bildirdi.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:47 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trenlerle bu yıl 4 milyona yakın genç indirimli seyahat etti
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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uyguladıkları demir yolu öncelikli politikalar sayesinde gençlerin tren seyahatlerine ilgisinin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Türkiye'yi YHT ile tanıştırmaları ve konvansiyonel hatlarda yaptıkları iyileştirmelerle seyahat konforunu artırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, bu çalışmaların demir yolunun daha çok rağbet görmesine katkı sunduğunun altını çizdi.

3 MİLYON 785 BİN GENÇ İNDİRİMDEN YARARLANDI

Uraloğlu, gençler için uygulanan indirim politikasıyla onlara ekonomik, konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunduklarına dikkati çekerek, "İndirim uygulanan 13-26 yaş arasındaki gençlerimiz, ana hat, bölgesel ve YHT'lere büyük bir ilgi gösterdi. 2024'ün başından bugüne kadar ana hat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve YHT'lerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat ederek sevdiklerine kavuştu ve yeni yerler keşfetti. Toplamda 3 milyon 785 bin 622 gencimiz yüzde 15 indirimden faydalandı." ifadelerine yer verdi.

"GENÇLERİN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINI KEŞFETMESİNİ ARZULUYORUZ"

Söz konusu indirimin önemine değinen Uraloğlu ayrıca, "Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkanını sunduk. Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demir yoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz. Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuluyoruz. İlerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demir yolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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