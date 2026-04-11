Bakan Uraloğlu, düşen Libya uçağına ilişkin açıklamada bulundu: Sabotaj izine rastlanmadı

Uraloğlu, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Ankara Trabzon Günleri" etkinliğinde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyeti taşıyan uçağın 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşmesiyle ilgili "Aynı hangarda, İsrail bayraklı bir uçağın bulunduğu ve sabotaj ihtimali olduğu" yönündeki iddiaların sorulması üzerine Uraloğlu, söz konusu iddiaların bilgiye dayanmadığını söyledi.

Uraloğlu, uçağın düşüşüyle ilgili kaza kırım ekipleri ve Başsavcılık tarafından yürütülen sürecin, titizlikle devam ettiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu süreç, belli aşamaları katetti ve henüz bitmedi. Kuleyle yapılan görüşmeleri ve kara kutu dediğimiz cihazların çözümlerini, pilotların kendi aralarındaki konuşmaları daha önce kamuoyuyla paylaştık. Genel anlamda baktığımızda bir sabotaj görmüyoruz, böyle bir tespitimiz yok. Nihai karar, Başsavcılığımızın ve kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda, yargı süreciyle netleşecektir."

- "HAVA TRAFİĞİ SANİYE SANİYE İZLENİYOR"

Uraloğlu, havalimanlarındaki güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğunu vurgulayarak, tüm hava trafiğinin takip sistemleri ve kameralarla saniye saniye izlendiğini bildirdi.

Libya uçağına, kendi personeli, mürettebatı ve yer hizmetleri verenler dışında, herhangi bir temasın olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İddia edilen uçakla, normal havacılık prosedürlerine göre olması gerektiği kadar mesafe vardır. Şu ana kadar, ortaya konulan şüphe uyandıracak herhangi bir belge bulunmamaktadır. Lütfen kamuoyunu spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz, bu olayın üzerindeyiz ve takip etmeye devam edeceğiz."

- "TRABZON GÜNLERİ ANKARA'DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR"

Uraloğlu, konuşmasında Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğine de değindi.

Şehrin turizmi, tarihi, sanatı ve mutfağının tanıtıldığı etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Uraloğlu, "Trabzonlu ve Ankaralı kardeşlerimiz, etkinliğe yoğun ilgi gösteriyor. Yarın akşama kadar devam edecek olan bu güzel etkinliğe, tüm hemşehrilerimizi ve Ankaralıları davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından alanda bulunan stantları gezen Uraloğlu, Şehit Eren Bülbül anısına hazırlanan panoyu da imzaladı.