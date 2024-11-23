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Bakan Uraloğlu duyurdu: Kış hazırlıkları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin, sürücü ve yolcuların trafik güvenliği için kış hazırlığı yaptığını belirterek, 'KGM, ülkemiz genelinde kar ve buzla mücadele çalışmalarını 12 bin 634 makine ve ekipmanla, 452 kar mücadele merkezinde, 13 bin 283 personelle yürütecek.' dedi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 12:20 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu: Kış hazırlıkları tamamlandı
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Uraloğlu, AA muhabirine, Bakanlığa bağlı KGM'nin kış aylarına yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KGM ekiplerinin, sürücü ve yolcuların trafik güvenliği sağlanmış şekilde yolculuk yapması için karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ve kışa hazırlandığını aktaran Uraloğlu, "Yolların açık kalması için makine parkını güçlendirdik. Karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları dahil ettik." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, her yıl kış mevsiminde yurt genelinde otoyollar ve devlet il yollarında 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sürücülerin araçlarını kış koşullarına hazırlaması ve yola çıkarken bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"KGM, otoyollar, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için yurt genelinde kar ve buzla mücadele çalışmaları yapıyor. KGM, ülkemiz genelinde kar ve buzla mücadele çalışmalarını 12 bin 634 makine ve ekipmanla, 452 kar mücadele merkezinde, 13 bin 283 personelle yürütecek. Kış programı uygulayan KGM, yolların önem derecelerine ve trafik kapasitelerine göre büyük bir kısmının olağanüstü durumlar dışında devamlı açık tutulmasını planlıyor."

Uraloğlu, yapılan çalışmalarla, yolda kar birikmesini önlemenin, biriken karı yoldan uzaklaştırmanın ve buz tutan kesimlerde kaymayı önlemenin amaçlandığını kaydetti.

- SÜRÜCÜLERE UYARI

Seyahat edecek sürücülerin, yola çıkmadan önce güzergahı hakkında "0312 415 91 99" numaralı telefondan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezi ALO 123'ten veya ALO 159 Kara Yolları Hattı'ndan bilgi alabileceğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"KGM'nin internet sitesinde hizmete sunulan güzergah analizi programıyla en uygun güzergahı ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, yol boyu tesislerini ve önemli yerleri görebilirler. Olumsuz hava şartlarının artması, kar yağışı, tipi ve aşırı buzlanmanın sürekliliği, kara yolunun kapanmasına sebep olabiliyor. Kötü hava şartları nedeniyle kapatılan kesimlerde vatandaşlarımız yola girmek için ısrarcı olmasınlar, görevlilere yardımcı olsunlar."

Uraloğlu, sürücülere kar ve buzla mücadele araçları gördüğünde yavaşlamalarını, geride kalmalarını ve sollama yapmamalarını tavsiye ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Sürücülerimizin araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurması, yağış esnasında araç takip mesafelerini artırması, hızlarını azaltması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor. Araç kullanıcılarımızın şerit ihlali yapmaması, buzlanma olan kesimlerde daha tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Hava, yol, araç ve psikolojik durumlar dikkate alınarak, sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmaması önem taşıyor. Sürücülerin, direksiyon başında cep telefonuyla görüşme, sigara içme gibi dikkati dağıtıcı davranışlardan kaçınması ve görevlilerin ikazlarına uyması önem arz ediyor."

- ARAÇLARIN KIŞ BAKIMI YAPTIRILMALI

Vatandaşların araçlarını kış koşullarına hazırlanmasının önemli olduğunu aktaran Uraloğlu, araçların mekanik açıdan kış koşullarına hazırlığından emin olunmasının, yakıt deposunun en azından yarısının doldurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Uraloğlu, trafiğe çıkmadan araç camı, lambası, aynası ile araç üzerindeki kar ve buzun temizlenmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, araçlarını çalıştırdıktan sonra yüksek düzeyde görüş netliği sağlamak için araç camları içindeki buğuyu temizlemeli. Araç lastikleri ve lastik basıncı kontrol edilmeli. Kış aylarında aşınmış veya zarar görmüş lastikler güvenli sürüş kabiliyetini etkileyebiliyor. Lastiklerin diş derinliklerinin kontrol edilip uygun olmayanların değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Kışın olağanüstü durumlarda araçlarda buz kazıyıcı/kar fırçası, kürek, kum veya diğer çekiş destekleri, çekme halatı veya zinciri, yardımcı kablolar, yol işaret ışığı veya ikaz lambası, yakıt tüpü antifrizi, fener ve piller, ilk yardım çantası, yangın söndürücü, küçük alet seti, ekstra giyecek ve ayakkabı, battaniye, dayanıklı enerji besinleri, mum, kibrit veya çakmak gibi malzemelerin bulunması gerekiyor."

  • trafik güvenliği
  • kar mücadelesi
  • KGM çalışmaları

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