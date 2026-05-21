Bakan Uraloğlu: Etimesgut Havalimanı NATO zirvesinde kullanılacak

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürler Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türkiye'nin sivil havacılık serüveninin 1933 yılına uzandığını hatırlatan Uraloğlu, "İlk ticari havalimanımız Ankara Güvercinlik'te terminal olarak birkaç çadırdan ibaret mütevazı bir başlangıçla yola çıkmıştık. O gün imkânlar sınırlı, hayaller ise sınırsızdı. Ancak o hayaller 2002'den bugüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız cesur adımlarla gerçeğe dönüştü. İç hatlarda rekabeti serbest bırakarak 'havayolu halkın yolu olacak' dedik ve Türk sivil havacılığına tarihinin en büyük büyüme dönemini yaşattık" dedi.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını pasif durumdaki 16 havalimanını sil baştan yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını kaydeden Uraloğlu, "Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız" diye konuştu.

"HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI SAYIMIZI 175'E ÇIKARDIK"

Yenilenen ve yeni inşa edilen havalimanları sayesinde uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer bir yükseliş olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2002 yılında sivil havacılığa hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92.4 kilometre daha ekleyerek, bugün 241 bin 400 metreye yükselttik. Yani bugün karayoluyla Ankara Kızılay'dan Eskişehir merkeze ya da Çorum'a uzanan bir mesafeden bahsediyoruz. Havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz."

270 MİLYON YOLCU HEDEFİ

Yolcu sayıları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarının altını çizdi. Uraloğlu, "Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük: Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanımızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN KÜRESEL HAVACILIK EKOSİSTEMİNDEKİ LİDER KONUMUNU ÖZEL HAVACILIK ALANINDA DA TAÇLANDIRDIK"

Uraloğlu, bu büyük hedeflere ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışmaları, her süreçte verimliliği ve kaliteyi artırmaları, yenilikçi çözümler üretmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu, önceki günlerde İstanbul Havalimanı'nda JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal binasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdık. Bu terminalle 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz İstanbul Havalimanı, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, söz konusu terminal binasının devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacağını dile getirdi.

"ETİMESGUT HAVALİMANI'NDA YENİLEME VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARIMIZ BÜYÜK BİR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Aynı vizyonla Ankara'nın da havacılık altyapısını güçlendirdiklerine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere bu yılın başında Esenboğa Havalimanımızın 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistini, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerini milletimizin hizmetine sunduk. Şu anda da Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyor, pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz."

Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanlarının dünya genelinde mevcut olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Bu model, Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Joint Base Andrews Havalimanları gibi örneklerle dünya çapında uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

"NATO ZİRVESİ SONRASINDA THK ÜNİVERSİTESİ İÇİN EĞİTİM UÇUŞLARINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye'nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı olduğunu söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu noktada Etimesgut Havalimanı, hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO Zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir."

"YERLİ VE MİLLÎ TEKNOLOJİLERDE BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ"

Hava seyrüsefer hizmetlerinde de çok önemli bir kapasiteye ulaştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahamıza 33'ü radar olmak üzere toplam 410 adet hava seyrüsefer yardımcı sistemiyle 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yerli ve milli teknolojilerde de büyük mesafe katettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdik. 18 Mayıs itibarıyla Antalya Havalimanımız ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan 'Advanced ATC Tower' ile hizmet vermeye başladı. Böylece Antalya Havalimanımız, Avrupa hava trafik ağına bu ileri seviye konseptle entegre edilen ilk Türk havalimanı oldu. Bu sayede taksi, pist kullanımı ve kalkış zamanı gibi operasyonel verileri gerçek zamanlı olarak EUROCONTROL'e aktarabilecek, özellikle yoğun yaz sezonunda trafik akışını çok daha etkin, verimli ve koordineli yönetebileceğiz" şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca yine tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli gözetim radarını 2023'te Gaziantep'te faaliyete geçirdiklerini hatırlatarak, "İstanbul, Ankara ve Erzincan'da yenilerini kuruyoruz" dedi.

"DHMİ ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE DE DÜNYA LİDERİ"

Çevre ve sürdürülebilirlikte de dünya lideri olduklarını dile getiren Uraloğlu, "58 havalimanımızın tamamı Sıfır Atık Belgesi'ne sahipken, 52'si Uluslararası Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası aldı. DHMİ, bu alanda dünyada en fazla sertifikaya sahip havalimanı işletmecisi oldu. 27 Kasım 2025'te devreye aldığımız Serbest Rota Hava Sahası Uygulaması ile yakıt, zaman tasarrufu ve karbon salınımında önemli azalma sağlıyoruz. Tüm havalimanlarımızda ücretsiz Wi-Fi, birçok noktada su sebili, bebek bakım alanları, çocuk oyun alanları ve 42 havalimanımızda erişilebilirlik belgesiyle yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu başarıların gurur verici ancak bir durak olmadığını, yeni başlangıçlar olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bizler için başarı, bir son değil, yeni zirvelere giden bir basamaktır. Yakalanan bu başarılar elbette çok önemli ancak biz başarıları daha da ileri taşımalı ve çıtayı daima yükseltmeliyiz. Günümüzde teknoloji, sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve dijital dönüşüm havacılığı kökten değiştiriyor. Bu nedenle yer hizmetlerinden operasyonlara, yolcu deneyimine kadar her alanda dünyadaki en ileri trendleri yakalayıp ülkemize taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin havacılık altyapısını daha güçlü, daha modern, daha güvenli ve daha yüksek kapasiteli hale getirecek çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Yenilikçi, çevreci, verimli ve insan odaklı projelerle vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracağız" dedi.