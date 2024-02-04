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Bakan Uraloğlu: Gaziantep'e ulaşım alanında gerekli olan hizmetleri bizler yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Gaziantep hızlı tren çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 15:48 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Gaziantep'e ulaşım alanında gerekli olan hizmetleri bizler yapıyoruz
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Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, kentte ulaşım alanındaki gerekli hizmetleri yaptıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'e ulaşım alanında gerekli olan hizmetleri bizler yapıyoruz, değerli hemşerilerim. Biz Gaziray'ı bitirdik, hizmete açtık. Nasıl memnun musunuz? Biz hızlı treni Mersin'den yola çıkardık. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e inşallah gelecek. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz burada bu hastaneye rahat ulaşabilmeniz için yaklaşık dört kilometrelik yolu ve kavşağı yaptık, hayırlı uğurlu olsun. Bu seçimlerde de inşallah Gaziantep yakıştığı gibi olacak. Gaziantep'i biz her zaman arkamızda gördük. Allah razı olsun."

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