Bakan Uraloğlu: Geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı özveri ile çalışacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, PTT'nin geçmişte elde ettiği başarılarla geleceği şekillendirdiğini, iletişim ve haberleşme alanlarında sunduğu hizmetlerle vatandaşlara karşı sorumluluğunun büyüklüğü ve öneminin farkında olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmadan, PTT ailemizin bugünkü başarısı ve itibarı mümkün olmazdı."

Bakanlık ve bağlı kuruluşların, faaliyetlerini sürdürdükleri alanlarda sundukları hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Uraloğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup Kampanyası" ve "Türkiye Kart Projesi" gibi projeleri yakından takip ederek, çalışmaların verimli bir şekilde ilerlemesine destek olduklarını belirtti.

İKİ ASRA YAKLAŞAN TECRÜBE



PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, iki asra yaklaşan tecrübe ışığında, yurt içinde ve dışında sundukları hizmetlerle büyük başarılara imza attıklarını bildirdi.

PTT'nin, kurulduğu günden bu yana, her koşulda ülkenin çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmeyi ve hizmetlerini her zaman Türk milletinin önceliklerine göre yürütmeyi hedeflediğini ifade eden Gülten, "Destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT ailemizin 183. yılını kutluyor, memlekete hizmet aşkıyla perçinlenecek nice yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

POSTA NEZARETİ OLARAK KURULDU



PTT AŞ, 23 Ekim 1840 tarihinde, Posta Nezareti olarak, Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kuruldu.

Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak ülkenin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

PTT AŞ, dünyada büyük bir hızla yaşanan dijital değişim ve dönüşümü yakından takip ederek çalışmalarını sürdürüyor.