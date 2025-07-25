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Bakan Uraloğlu gençlere seslendi: Sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Edirne Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nda gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle konuşan Bakan Uraloğlu, 'Ne düşünürseniz bir anlamda onu yaşarsınız. Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz. Onun için hayallerinizde mütevazi olmayacağız. O ışığı, o parıltıyı sizlerin gözünde görüyorum.' ifadelerini kullandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu gençlere seslendi: Sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de bir araya geldiği gençlere, "Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Gökçetepe'deki Doğa Kampı'nı ziyaretinde, Türkiye'nin şehitlerini uğurladığını, bu nedenle üzgün olduklarını söyledi.

Öğrencilerden şehitler için dua etmesini isteyen Uraloğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Uraloğlu, lise öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin geleceği gençlere çok güvendiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ne düşünürseniz bir anlamda onu yaşarsınız. Geleceği planlama noktasında asla mütevazi olmamalıyız. Çünkü sizler sadece ailelerinizin değil, yakınlarınızın değil, milletimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz. Onun için hayallerinizde mütevazi olmayacağız. O ışığı, o parıltıyı sizlerin gözünde görüyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle sohbet edip hayallerini soran Uraloğlu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, dünyada her alanda söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini, bunu da çok çalışarak başardıklarını anlattı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerin hayallerini ve projelerini Vakıf çatısı altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gökçetepe'deki kamp programlarıyla gençleri kardeşlik ve arkadaşlık bağlarıyla bir araya getirdiklerini belirten Beşinci, gençleri dijital bağımlılıklardan uzak tutarak, doğayla iç içe keyifli anlar yaşamalarını sağladıklarını kaydetti.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da katıldı.

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