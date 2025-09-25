Bakan Uraloğlu: Girilmez denilen dağlarda bugün petrol üretiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü belirterek, "Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nda konuşan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla, milletin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini söyledi.

Uraloğlu, "Yaparsa AK Parti yapar" sloganının milletin gönlüne nakşedilmiş bir slogan olduğuna işaret ederek, bunun milletin ortaya koyduğu ve yürekten sahiplendiği, inandığı önemli bir gerçek olduğunu kaydetti.

Bu yıl "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temasıyla saha çalışmalarını yürütürken, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen, güçlü bir Türkiye için gece gündüz gayret ettiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kapısını çalmadığımız hane, selam vermediğimiz esnaf, dinlemediğimiz bir yürek kalmayana dek bu buluşmalarımız devam edecek. Çünkü bizim siyasetimiz, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle olmaktır. 2002'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle yola çıktık. Vesayetin zincirlerini kırdık. Yol, köprü, havalimanı, hastane, okul, üniversite, fabrika gibi dev eserler inşa etmekle yetinmedik, milletimizin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye inşa ettik.

Bugün Türkiye, masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülmeyen bir ülkedir. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' haykırışıyla küresel adaletsizliklere meydan okuyoruz. Türkiye, mazlumların sesi, insanlığın umudu oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması hepimizi gururlandırdı. Bütün dünyaya mazlumların gür sesi olarak haykırdı. Allah ondan razı olsun. Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği zulmü dünyaya Türkiye olarak duyurduk ve dimdik, Türkiye olarak, bu mezalime karşı ayakta durduk, durmaya da devam edeceğiz. Diplomasi masasında, sahada, insani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin her daim yanındayız."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VİZYONUYLA ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin bugün tarihi bir dönüşümün içinde olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla, yarım asırdır milletin huzurunu, gençlerin geleceğini çalan terörü bitirmek üzere önemli bir eşikte olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, terörün Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağır bir fatura çıkardığını aktararak, "Bu sanayiye, üretime, refaha dönüşseydi, milletimize dağılsaydı bugün çok daha başka bir Türkiye olurdu elbette ama artık bu karanlık defteri kapatıyoruz çok şükür. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda bugün petrol üretiyoruz, milli yatırımlarımız yükseliyor. Mesela bakın geçtiğimiz günlerde 9,1 milyar lira yatırım bedeline sahip 3 kara yolu projesinin açılışını Tunceli'de yaptık. Terörün gölgesi kalktıkça, Tunceli'ye yerli ve yabancı turist akını başladığını yerinde müşahade ettik. Bir zamanlar terörün kol gezdiği Tunceli dağlarında, bugün huzurun ve barışın hakimiyetini görmek bizlere elbette mutlu etmiştir." diye konuştu.

Terörsüz bir Türkiye'nin çocukların ve gençlerin hayallerine, milletin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümü taçlandırmak için de millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacın had safhaya gelmiş durumda olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan yeni bir anayasa, 'Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olacaktır. Yalnız tam bu tarihi hedeflere yoğunlaşmışken, maalesef terörden beslenenler, milletimizin birliğini ve huzurunu baltalamak istiyorlar. Sokakları kaosa sürüklemek için gayret ediyorlar. Terörle mücadelede kazandığımız zaferleri hazmedemeyen bu zihniyet, siyasi çıkarları uğruna halkımızı yanıltmaya çalışıyor. Ancak milletimizin feraseti bu senaryolara asla geçit vermedi, bundan sonra da vermeyecek." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA YAKLAŞIK 1,6 TRİLYON LİRALIK DEV YATIRIMLAR YAPTIK"

Abdulkadir Uraloğlu, muhalefetin tutarsızlıkları ve verdiği sözlerin arkasında durmamasının da herkesin malumu olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, muhalefetin sözlerinde durmadıkları gibi, birbirlerini yediğini, ihbar ettiğini ve kavga ettiğini anlatarak, "Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları, milletimizin vicdanında çoktan karşılık buldu, çoktan yargılandı. Son olarak Bayrampaşa'da yaşananları hepimiz kameralarla takip ettik, gördük. Görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın yerine yapılan seçimde, AK Parti'nin oylarında harf eksik veya altına çizgi konmuş gibi bahaneyle oylarımız sayılmadı. İlk sonuçlarda 19 oyla AK Parti adayı kazanmıştı, ancak bu iptal edildi. Bu süreç, hukuka taşınacak ve hukukta elbet karşılığını bulacak. Çünkü adil ve adaletli bir seçim olmadığına gördük ve böyle de inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri birer birer hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık dev yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Uraloğlu, İstanbul'a yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 799 kilometreye çıkardık. 183 kilometre olan otoyol uzunluğunu ise 424 kilometreye çıkardık. İstanbul'un ulusal demir yolu ağını 199 kilometreden 402 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'mızdan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinde de proje çalışmalarını başlattık. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresi 80 dakikaya inecektir. İstanbul'u bir baştan diğer başa, Marmaray, Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metroları ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Kesimi ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı gibi modern metro ağlarıyla donattık. Şu anda da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürdürüyoruz. Böylece, yapımı devam edenleri de tamamladığımızda inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu 188,3 kilometreye ulaşacak."

"İSTANBUL HAVALİMANI İLE İSTANBUL, HAVACILIK ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜRESEL TRANSİT MERKEZLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ"

Bakan Uraloğlu, 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü belirtti.

Uraloğlu, her yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirvede olan İstanbul Havalimanı'nın başarısını her geçen gün devam ettiğini kaydederek, "Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Burayla ilgili, yapıldığı zaman, sırf bunun durdurulması noktasında bir dünya eylem vardı. Bugün düşünün dünyanın hangi köşesine gidersek İstanbul Havalimanı'na bağlanma istekleri var, gayretleri var. Onun için ne kadar doğru iş yaptığımızı bu vesileyle de görmüş oluyoruz ve ödüllere de layık görülen bir havalimanı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. İstanbul'un güzel siluetini gölgeleyen Çamlıca tepesindeki 33 dağınık demir yığınını kaldırarak yerine dünyada bir ilk olan aynı anda 100 fm radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi'ni inşa ettik." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın finalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın Haliç'te yapılmasını planladıklarını aktaran Uraloğlu, ABD'deki programlardan dolayı bunun biraz ileri tarihe ertelendiği bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, "Bu buluşmalar, milletimizin birliği ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun taçlanmasıyla inşallah sonuçlanmış olacak. 'Türkiye Yüzyılı', sadece büyük şehirlerin değil, Adalar gibi eşsiz güzelliklere sahip her bir köşemizin kalkındığı bir çağın adıdır. Adalar'ın her bir sokağında, her bir sahilinde, her bir yüreğinde bu bağı kurmak için çalışmaya Adalar'da devam edeceğiz. Teşkilatlarımız, AK Parti'mizin kılcal damarları gibi, milletimizin her bir ferdine dokunuyor, sesini duyuyor, taleplerini çözüme kavuşturuyor. Birlikte, omuz omuza, Adalar'ı, İstanbul'u ve Türkiye'yi daha güçlü, refah dolu bir geleceğe taşıyacağız." dedi.

Program kapsamında Uraloğlu, beraberindeki heyetle beraber Adalar'da bulunan esnafı ziyaret etti.