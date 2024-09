Uraloğlu, AK Parti tarafından düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarla ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Ekim ayından itibaren Türkiye'nin kuşatıcı, kapsayıcı, yeni bir heyecan getirecek kongre sürecinin başlatılacağını belirten Uraloğlu, "Ayrıca yeni yasama döneminde yeni anayasa yapılması süreci, Türkiye'de şüphesiz gündem olacak. Çünkü darbeler döneminde yapılan anayasamızın bize artık yetmediğini düşünüyoruz. Yeni anayasada da vatandaşımızın, STK'lerimizin, iş insanlarımızın ne dediğine mutlaka bakacağız. Artık ülkemizin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemini hepimiz biliyoruz. AK Parti olarak 22 yıllık dönemde bunu her zaman önceliklerden biri olarak baş köşeye koyduk ve ona göre hareket etmeye çalıştık." diye konuştu.

Bakanlık olarak 85 milyonun ihtiyaçlarını gidermek için gayret ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla üretimin her safhasında, hayatın her aşamasında bulunuyoruz. 22 yıllık AK Parti hükümetlerimizin döneminde 280 milyar dolarlık altyapı ulaşım, iletişim harcaması yaptık. Dünyayı gezdiğimizde, seyahat ettiğimizde veya ülkemizi ziyaret eden muhataplarımla konuştuğumuzda en gelişmiş ülkeler bile bu rakamlara gerçekten şaşırarak, hayret ederek bakıyor. 22 yıllık dönemde 32 havalimanı açtık. Yani her yıl 1,5 havalimanı açtık. İstanbul Havalimanı da Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın sayılılarından bir tanesi. Başka ne yaptık? Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Çanakkale Köprüsü'nü, İstanbul-İzmir Otoyolu'nu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, Filyos Limanı'nı, bir taraftan Kömürhan Köprüsü'nü, öbür taraftan Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Samsun'daki yaptıklarımızı biraz bahsettim. Sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol vardı, neredeyse bir elin parmakları kadar, yani 7 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Şu anda 77 ilimiz 29 bin 500 kilometre bölünmüş yolla birbirine bağlanmış durumda."

HIZLI TREN AÇIKLAMASI

Türkiye'yi Avrupa'nın altıncı, dünyanın 10'uncu hızlı tren işletmecisi ülkesi haline getirdiklerini söyleyen Uraloğlu, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı yaptıklarını, çalışmaları devam edenlerin de olduğunu dile getirdi.

Türksat 6A'yı uzaya gönderdiklerini hatırlatan Uraloğlu, "250 milyon dolarlık bir projeden bahsediyorum. Parasını bir tarafa bırakın, Türk mühendislerinin, Türk bilim insanlarının hayata geçirdiği, dünyada uydu yapabilen 10 ülkeden biri haline geldik. Biz artık hem kendi ihtiyaçlarımızı güvenli şekilde karşılayacağız hem de dünyaya uydu pazarlayacağız. Hepsi kıymetli ama daha kıymetlisini söyleyeyim; Ben yaptım, biz yaptık. Gerçekten bana göre en kıymetlisi budur. Onun için bu anlamdaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2023 yılında demir yollarında 27,1 milyon, hava yollarında ise 4 milyon 447 bin ton yük taşıdıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"217 limanımızda elleçlenen yük miktarı 521 milyon ton, elleçlenen konteyner miktarı ise 12 milyon 566 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu yılın 8 ayında demir yollarında yaklaşık 17,5 milyon ton, bu miktarın 7 milyon 842 bin tonunu sadece iltisak haklarımızda Samsun'da da talep edilen ve bizim de yaptığımız, yapacağımız hatlarda taşıdık. Limanlarımızda yine 356 milyon bir rakam gerçekleşti. Geçen senenin yüzde 10 üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Bakanlık olarak ihracatımızı artırmak istiyoruz. Alternatif demir yollarını hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan'dan gelecek olan Zengezur Koridoru'dur. Bu, esasında bütün Anadolu'yu baştan başa katedecek, Ankara-Samsun Hızlı Treni ile de Samsun Limanı'na bağlanacak olan bir hattır. Aynı şekilde Basra Körfezi'nden, Faw Limanı'ndan başlayıp 1200 kilometrede ülkemize gelecek olan demir yolu da ülkemizi bir taraftan katedecek. Sivas üzerinden bu demir yolu da yine Samsun'a bağlanmış olacak. Ülkemizin Ege'sine, Akdeniz'ine ve Kapıkule sınır kapısına kadar bağlanmış olacak. Bu koridorlarla ticaretimizi de geliştireceğiz, üretimimizi de geliştireceğiz. Oralarda organize sanayi bölgelerinin kurulmasına vesile olmuş olacağız."

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Samsun'a 75 milyar liralık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.