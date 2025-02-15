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  • Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 111'e çıkardı
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Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 111'e çıkardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways'in, Tokyo Haneda –İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi.” dedi.

HABER MERKEZİ15 Şubat 2025 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 111'e çıkardı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA), 12 Şubat 2025 itibarıyla Tokyo Haneda –İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladığını duyurdu. Yeni hat kapsamında haftada 3 gün düzenlenecek uçuşların, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağını ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor. Japonya'nın en büyük havayolu şirketi ANA'nın bu hatta uçuş düzenlemeye başlaması, Türkiye ile Japonya arasındaki havayolu bağlantısını güçlendirecek ve iki ülke arasındaki iş birliklerine katkı sağlayacak."

-TÜRK HAVA YOLLARI DIŞINDAKİ İLK TAŞIYICI

Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yolları'nın ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk havayolu şirketi olduğunun altını çizerek "İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası havayolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki havayolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir." diye konuştu.

-"İSTANBUL HAVALİMANI, HİZMET VERDİĞİ HAVAYOLU ŞİRKETİ SAYISINI 111'E ÇIKARDI"

Bakan Uraloğlu ayrıca ANA'nın Tokyo Haneda –İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi konumunun daha da pekiştirdiğini belirterek "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi." dedi.

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