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Bakan Uraloğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarını inceledi: Bütün süreci yakından takip ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da kış şartlarında vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği'nde alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları denetledi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 23:08 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarını inceledi: Bütün süreci yakından takip ediyoruz
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Çalışanlarla sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, çalışanların 7/24 vatandaşların mağdur olmaması için gerekli ekipmanla hazır olduğunu söyledi.

"BİR AKSAMAYA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yollarda öncelikle kar dolayısıyla bir aksama yaşanmaması için çalıştıklarına değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gerek araçlarımız, gerek bu araçları kullanan operatörlerimizin eğitimleri, bu süreci yönetecek mühendis-teknisyen arkadaşlarımızla beraber Karayolları olarak bütün süreci yakından takip ediyoruz. Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği sorumluluğunda bulunduğumuz bölge, İstanbul'un en yoğun yeri, günlük ortalama 200-240 bin aracın geçtiği güzergah burası. Burada bir aksamaya sebebiyet vermemek için çalışıyoruz.

Gaziosmanpaşa Bakım ve İşletme Şefliği sorumluluğu dışında olan yerleri de yakından takip ediyoruz. Bununla birlikte tabii bütün Türkiye'yi takip ediyoruz. İstanbul'da yaklaşık 599 araçla kar ve buz mücadelesini yürütüyoruz, yeterince tuz ve özellikle kritik yol kesimlerinde ve köprülerde kullandığımız çözeltiyi stoklayarak bunlarla hem ön önlemler alıyoruz hem de karın yağması sırasında kar mücadelesi çalışmalarını yürütüyoruz."

KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Uraloğlu, Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak kendilerinin gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızdan mutlaka kış lastiğini takmaları, trafiği yakından takip etmeleri, uyarılarımıza uyarak seyahat etmelerini bekliyoruz." dedi.

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