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Bakan Uraloğlu: İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün itibarıyla Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy etabının açıldığını belirterek, 'Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı ama nasıl ki 'durmak yok, yola devam' diyorsak, İstanbul da beklemez, hizmetlere devam edeceğiz.' dedi.

AA19 Haziran 2026 Cuma 14:51 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz
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Toplam 31,5 kilometre uzunluğa sahip ve 7 istasyondan oluşan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, bu hafta Ankara Havalimanı'nı açarak Başkentin hava yolu ulaşımını güçlendirdiklerini, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy kesimini de hizmete alarak İstanbul'un kent içi raylı taşımacılığına güç kattıklarını söyledi.

Erdoğan'ın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje, hizmet ve eserleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle demir yolu sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler katederken İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehrimizde de çok önemli kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçirdik. Bugün açılış törenini gerçekleştirdiğimiz Halkalı-Arnavutköy metro hattıyla ülkemizdeki mevcut 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz hizmete sunduk."

"RAYLI SİSTEM ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun raylı sistem ağlarını geliştirmekten geçtiğinin altını çizerek, bu doğrultuda Bakanlık olarak özgün ve örnek projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ve bunlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini söyledi.

İstanbul'da hayata geçirdikleri raylı sistem projelerinden bahseden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün açılışı gerçekleşen 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı ama nasıl ki 'durmak yok, yola devam' diyorsak, İstanbul da beklemez, hizmetlere devam edeceğiz. İstanbullunun ulaşım anlamında neye ihtiyacı varsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlayışla İstanbul'un raylı sistem altyapısını güçlendirmeye, şehrimizin ulaşım yükünü hafifletecek projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un ihtiyaçları ertelenecek değil, çözüme kavuşturulması gereken ihtiyaçlardır. Şu anda Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattımızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacağız. Yapı çalışmalarımız devam ediyor."

Uraloğlu, 31,5 kilometre uzunluğunda ve 7 istasyondan oluşan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy etabının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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