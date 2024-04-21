Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek

Uraloğlu, Kanal 7'de yayımlanan "Başkent Kulisi" programında Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Irak'ı ziyaret edeceğini anımsatan Uraloğlu, bu ziyaretin en önemli gündem maddelerinden birinin Kalkınma Yolu Projesi olacağını ifade etti.

Türkiye'nin stratejik ve coğrafi konumunu iyi değerlendirip yöneterek geleceği buna göre planladıklarını belirten Uraloğlu, "Süveyş Kanalı'ndan 35 günde geçen gemi trafiği var. Ümit Burnu'nda ise bu 45 güne çıkıyor. Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde nakliye süreci 25 güne düşecek." diye konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında 1200 kilometrelik demir yolu, otoyol, enerji nakil ve iletişim hattı planladıklarını anlatan Uraloğlu, gelecek sene bunun ilk fazının devreye alınacağını bildirdi.

Proje ile Ovaköy'den Avrupa'ya geçecek demir yolu yapılacağını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin bekası için özellikle ulusal ve uluslararası ulaşım projelerinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarının beklediklerinden hızlı gittiğine dikkati çekerek, "Ciddi mesafeler aldık, her ay arkadaşlarımız Irak'a gidiyor. Yarın bazı anlaşmalar yapacağız. Proje neredeyse bitme durumundadır, bunların hepsini resmileştirip, daha hızlı ilerleyeceğiz. Kalkınma Yolu Projesi'nin inşa süresini 5 yıl içinde bitirilebileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Zengezur Koridoru'ndaki gelişmelere de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Halihazırda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) hattımız var. Bu hattımızın bir kapasitesi var. Şu anda halen bakım çalışması yapılıyor. Bir yıla yakındır kapalı. Alternatif ihtiyacı var. Onun için Zengezur Koridoru'nu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Zengezur Koridoru'nun ülkemiz sınırındaki 224 kilometrelik kısmının ihalesini yaptık. Muhtemelen bu sene içerisinde başlarız."