İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2024 Çarşamba / 18 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2654
  • EURO
    35,1146
  • ALTIN
    2272.57
  • BIST100
    8806.72
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu: Kara, hava ve demir yoluna kadar birçok şey yaptık
Güncel

Bakan Uraloğlu: Kara, hava ve demir yoluna kadar birçok şey yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki çok şükür olacağız inşallah, o zaman ülkemizde daha çok yatırım yapmamız lazım.' dedi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Kara, hava ve demir yoluna kadar birçok şey yaptık
ABONE OL

Uraloğlu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarihi Avanos Köprüsü'nün restorasyon ve genişletme çalışma alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Uraloğlu, 1900 yılından beri hizmet sunan, Kızılırmak nehrinin ayırdığı ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüdeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

İlçe esnafını da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, AK Parti Avanos Belediye Başkan adayı Ömer Önal'a destek istedi.

Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Uraloğlu, AK Parti Belediye Başkan adayı Fahri Yıldız'ın seçim ofisini ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Yıldız'ı desteklemelerini istedi.

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de de esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen sektör temsilcileri ile iftar programına katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

Her tarafı ulaşılır kıldıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle bir Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. Gerçekten kara yolundan tutun hava yoluna, demir yoluna kadar birçok şey yaptık. Birçok şey de planlıyoruz. Yaptıklarımızla övünüyor muyuz, gerçekten övünmemiz lazım. Yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki çok şükür olacağız inşallah, o zaman ülkemizde daha çok yatırım yapmamız lazım. Ulaştırma sektöründe yatırım yapmamız lazım. Cumhurbaşkanı'mız da o talimatları bize verdi. Biz de o yatırımları yapıyoruz."

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de bugüne kadar yaptıkları hizmetleri ve bundan sonra hayata geçirecekleri projeleri de anlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.