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Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremzede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremzede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
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Bakan Uraloğlu, 16 Ekim Çarşamba günü 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'nın Kale ilçesinde iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

Esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, "Çarşamba günü 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesinde esnafımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Deprem felaketi sonrası hem Kale'nin hem de Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için vatandaşlarımızla birlik içinde hareketimizi sürdüreceğiz. İnsanımızı, şehrimizi ve ülkemizi el ele kalkındıracağız." ifadesini kullandı.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Malatya
  • deprem yardımı

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