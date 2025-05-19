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Güncel

Bakan Uraloğlu, Marmaray'da vatandaşlarla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Bakan Uraloğlu, yolcular ile birlikte sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

19 Mayıs 2025 Pazartesi 17:38 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Marmaray'da vatandaşlarla bir araya geldi
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Türkiye'nin ulaşım altyapısında son yıllarda attığı dev adımlarla dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da şehir içi ulaşımı rahatlatan projelerden biri olan Marmaray'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmaray'da Bakan Uraloğlu'nu gören yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kısa yolculuk sırasında Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

"BAKANLA AYNI VAGONA DENK GELME OLASILIĞI KAÇTIR?"

Bakan Uraloğlu daha sonra bu eğlenceli ve bol sohbetli anları sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyla aynı vagona denk gelme olasılığı kaçtır?

Mekan: Marmaray

Durum: Bu kısa yolculuğa ne çok şey sığdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ulaşım altyapısında son yıllarda attığı dev adımlarla dikkat çeken

Fotoğraflar çekildi, sohbetler edildi.

Herkese iyi haftalar."

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Marmaray
  • Ulaştırma Bakanı

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