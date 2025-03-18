Bakan Uraloğlu: Milletimize ne lazım, memleketimize ne lazımsa biz orada olduk

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Geleneksel İftar Programı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet diledi.

Son 23 yıllık dönemde birçok iş yapıldığını ve Türkiye'nin her köşesine projelerle dokunulduğunu söyleyen Uraloğlu, "Milletimize ne lazım, memleketimize ne lazımsa biz orada olduk, o dertlerle dertlendik. Ulaştırmaya baktığımız zaman, dün MKYK toplantımızda da bir sunum yaptım. 290,4 milyar dolarlık yatırım yapmışız ülkemize, dile kolay." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, kara yolundan demir yoluna, havacılıktan denizciliğe birçok alanda çalışmaları diğer kurumlarla beraber yürüttüklerini belirtti.

Bu süreçte özel sektörün gelişimine de katkı sunduklarını kaydeden Uraloğlu, "Bunların yapılmasında bütün kamu kurumlarımızın çok ciddi emekleri vardır. Ancak Karayollarını, eğitim ve bu firma yetiştirme anlamında da biraz ayrı yere konuşlandırmak da istiyorum. Gerçekten orası bir ocaktır. Şu anda müteahhitlik sektörümüzdeki birçok firmamız da oradan yetişerek gelmiştir ve şimdi hem ülkemizde hem coğrafyamızda hem dünyanın birçok yerinde işler yapıyorlar." diye konuştu.

- "HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ"

Abdulkadir Uraloğlu, iş makineleri ihracatı yapılan ülke sayısının 100'ü aştığını bildirerek, bu firmaların bayrak taşıyıcı konumda olduğunu söyledi.

Yurt dışında iş yapan firmaların teminat mektubu konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Uraloğlu, bu sorunun çözümüne de odaklanıldığını ifade etti.

Uraloğlu, finansa ulaşma noktasında Türkiye'deki firmaların Çin'le rekabet ettiğini vurgulayarak, bu konuda başka bir rakiplerinin olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de ulaştırma alanında yapılacak çok işin olduğunu kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Her türlü eleştiriye de açık olduğumuzu söylemek isterim. Ama sadece eleştirmek için, sadece yapılanı kınamak için, sadece muhalefet etmek için yapılan eleştirilere de insaf diyorum. Bugün yap-işlet-devret projelerinde Bakanlığımızın irili ufaklı 71 projesi var. Yani zannediyorum 15 veya 16 tanesi büyük projeler, herkesin bildiği projeler. Bunları yaptığımız dönemdeki yatırım maliyetleri 51 milyar dolardı. Bugün yapalım dersek 83 milyar dolar. Yapılan işin yerini hiçbir şeyin tutması mümkün değil."

- "YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞİMİZ VAR"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bölünmüş yollardan hızlı trenlere birçok proje yapıldığını kaydederek, 26 olan hava limanı sayısının 58'e, 34 milyon olan seyahat eden hava yolu yolcu sayısının 230 milyona kadar çıkarıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin yetiştirdiği mühendislerin Türksat 6A'yı ürettiğine dikkati çeken Uraloğlu, dünyada uydu üreten 11 ülke arasında yer alındığının da altını çizdi.

Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın, uydularla ulaşılan insan sayısını 5 milyara çıkardığını belirterek, sivil ve askeri haberleşmede güvenliği sağladıklarını ve televizyon yayınlarında kaliteyi arttırdıklarını vurguladı.

Abdulkadir Uraloğlu, özel sektörle birlikte birçok alanda çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gerek ulaştırma sektöründe gerek diğer sektörlerde yapacak çok işimiz var. Yürüyecek daha çok yolumuz var. Duruşumuzu bozmadan dünyada da birçok iş yaparak Allah'ın izniyle hep beraber yolumuza devam edeceğiz."

İNTES Başkanı Celal Koloğlu ise konuşmasında Karayollarının, mühendis okullarının ardından sektörün ikinci teknik okulu olduğunu vurgulayarak, "Müteahhitlerimizin yetişmesinde ve gelişmesinde öncü olan mümtaz bir kuruluştur." sözlerini sarf etti.

Programa, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim de katıldı.