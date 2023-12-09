Bakan Uraloğlu: Muğla'da bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık

Uraloğlu, kentteki programları kapsamında Muğla Valiliğini ziyaret ederek, Vali İdris Akbıyık'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, kentte öncelikle Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki Tekne İmal Çekek Yeri'ni hizmete açtıklarını, tesisin yat inşa sanayi açısından örnek teşkil edecek projelerden olduğunu söyledi.

Avrupa ve dünyada ses getirecek projeler ürettiklerini anlatan Uraloğlu, gerek kaldırma operasyonları gerekse yapacağı işler bakımından büyük olan tesiste 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde Muğla'ya birçok yatırım yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "İlk bölünmüş yolların başladığı yerlerden biri Muğla. Muğla'ya şu ana kadar yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak, kentteki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdik. Özellikle sıcak karışık kaplama dediğimiz sıcak asfaltta 416 kilometre imalat yaparak onu da 488 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Konforu yükselterek seyahat zamanını kısalttıklarına dikkati çeken Uraloğlu, Muğla-Antalya yolunu bölünmüş yol haline getirdiklerini, Denizli'ye Kale üzerinden olan yolu birkaç kilometresi hariç bölünmüş yol haline getirdiklerini belirtti.

"TOPLANTIDA, BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK"



Denizli yolundaki heyelanlı kesimleri ıslah etmek için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Marmaris'e kadar olan bölünmüş yolu bitirdik ve oradan Datça'ya kadar olan yolun 50 kilometresini sıcak karışık kaplamayla yaptık. Muğla-Yatağan ve Muğla-Aydın yollarını bölünmüş yol olarak bitirdik. Yatağan-Milas ve Bodrum yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Milas ve Didim arasındaki bölünmüş yolu bitirdik. Buranın sıcak karışık kaplamalarına devam ediyoruz. Koordinasyon toplantısında gerekli görüşmeleri yaparak bundan sonraki yol haritasını belirledik. Özellikle pandemi sürecinde köylere ilginin arttığını biliyoruz. Oralarda yeni internet ihtiyaçlarıyla olanlarının iyileştirilmesi için tespitleri yaptık. GSM operatörlerinin kapsama alanlarıyla ilgili gerekli tespitleri yaparak Muğla'yı daha da geliştirmiş olacağız."

Muğla'da iki havalimanı bulunduğunu anımsatan Uraloğlu, kış aylarında turizm sezonun azalmasıyla uçak seferlerinde düşüş olduğunu, bununla ilgili gerekli değerlendirme ve çalışmaların yapılacağını söyledi.

Muğla'nın en uzun kıyı şeridine sahip illerin başında geldiğine işaret eden Uraloğlu, "Burada gerek turizmin gerek denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili yeni yat bağlama yerleri, balıkçı barınakları, mevcut olanların iyileştirilmesi noktasında gerekli istişareleri yaptık. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Yatağan'a geçen Uraloğlu, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile görüştü.