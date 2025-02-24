Bakan Uraloğlu: Papara Park'tan sonra şimdi de Rams Park'ta derbi heyecanını 5G hızında yaşadık

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla, teknolojinin sunduğu fırsatları hayatın her alanına entegre etmeyi sürdürüyor. Türk Telekom'un teknoloji sponsorluğunu üstlendiği Trendyol Süper Ligi'nde, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde 5G teknolojisi kullanılarak ilk canlı televizyon yayını bağlantısı sağlandı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şirketin Network Yönetim Merkezi'nden TİVİBU Spor'un İstanbul merkez stüdyolarına 5G teknolojisiyle bağlanarak canlı yayına katıldı. Ayrıca Türk Telekom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki maç önü bağlantılarını da 5G ile gerçekleştirdi.

" TÜRKİYE'NİN 5G'YE EN HAZIR OPERATÖRÜ KONUMUNDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ettiklerini belirtti.

Önal, fiber mobilite çağını başlatarak 5G hazırlıklarında önemli ivme kazandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün 4.5G baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fibere bağladık ve Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü konumundayız. 2024–2025 sezonunda, Türkiye'nin en büyük Network Yönetim Merkezi'nden gerçekleştirdiğimiz 5G canlı televizyon yayınıyla yine tarihi bir ana imza atıyoruz. Bu canlı televizyon yayın bağlantısıyla, ülkemizin dijitalleşmesinde yeni bir dönemin kapılarını ilk defa yine biz aralıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar kırdıkları hız rekorları, Türkiye'nin ilk ticari mobil özel şebekesi, ilk canlı basketbol maç yayını, çevrim içi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı ve dünyanın ilk VR Kukla Tiyatrosu gibi projelerle 5G'de ilklerin öncüsüyüz." görüşünü belirten Önal, gerçekleştirdikleri 5G canlı televizyon yayın bağlantısının, Türk Telekom'un sadece bir telekomünikasyon şirketi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir teknoloji lideri olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

"5G TEKNOLOJİSİNİ HAYATIN TÜM ALANLARINA YAYIYORUZ"

Önal, Türk Telekom olarak sporun dijitalleşmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Türkiye'nin ilk stadyum isim sponsorluğundan Akıllı Stadyum Projeleri'ne, VAR sisteminin uygulanmasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne kadar birçok teknolojik dönüşüme öncülük ettiklerinin altını çizdi.

Şimdi ise 5G ile stadyum deneyimini daha hızlı, etkileşimli ve keyifli hale getirdiklerini belirten Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a kurduğumuz 5G Mobil Şebekesi ile stadyumdaki taraftarlarımızı hızlı ve kesintisiz mobil internet deneyimiyle buluşturmuştuk. Bugün de Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında, stadyumdaki taraftarlara 5G deneyimi yaşatacağız. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, bu deneyimi 4 büyük spor kulübünün stadında kullanıcılara sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Spor, sağlık, eğitim, tarım, akıllı şehirler ve kültür sanat gibi birçok alanda 5G'ye yönelik ilklere imza attık. 5G'nin eş zamanlı ve yüksek bağlantı hızı sayesinde, ana destekçisi olduğumuz AKM'de, sanatı daha da erişilebilir hale getiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etmeye devam edeceğiz."

Derbi'de 5G Heyecanı ��️��



Papara Park'tan sonra şimdi de Rams Park'ta derbi heyecanını 5G hızında yaşadık. ⚡️



Gece 0-0 sessiz olsa da, 5G stadlara çok ses getirecek. ��#TürkiyeHızlanıyor ���� pic.twitter.com/OYuGYmjFDh — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 24, 2025

BAKAN URALOĞLU: PAPARA PARK'TAN SONRA ŞİMDİ DE RAMS PARK'TA DERBİ HEYECANINI 5G HIZINDA YAŞADIK.

5G canlı televizyon yayını bağlantısı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu ise "Derbi'de 5G Heyecanı. Papara Park'tan sonra şimdi de Rams Park'ta derbi heyecanını 5G hızında yaşadık. Gece 0-0 sessiz olsa da, 5G stadlara çok ses getirecek." dedi.



