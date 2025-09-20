İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu: Rizelilerin yanındayız yaraları birlikte saracağız
Güncel

Bakan Uraloğlu: Rizelilerin yanındayız yaraları birlikte saracağız

Rize'de meydana gelen sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduklarını ve yaraların hızla sarılacağını açıkladı.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu: Rizelilerin yanındayız yaraları birlikte saracağız
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen sele ilişkin, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize'ye geldi. Bakan Uraloğlu, bölgede gerçekleştirdikleri incelemenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.