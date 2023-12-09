İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2023 Cumartesi / 27 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9919
  • EURO
    31,2252
  • ALTIN
    1866.62
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
Güncel

Bakan Uraloğlu, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Bakan Uraloğlu, daha sonra kentteki tarihi Şaban Ağa Camisi'ni inceledi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 19:42 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti
ABONE OL

Muğla'da ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen antik kentten çıkarılan eserleri inceledi.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen antik kenti ziyaret eden Uraloğlu, Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten kazılarda çıkarılan "Dans Eden Musa" heykeli hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra kentteki tarihi Şaban Ağa Camisi'ni inceledi.

Ziyarette Uraloğlu'na Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de eşlik etti.

  • Stratonikeia
  • Yatağan
  • Şaban Ağa Camii
  • bakan uraloğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.