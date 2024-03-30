İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
Güncel

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 21:20 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
ABONE OL

Akçaabat'ta esnafı ziyaret ederek seçimlerde adaylarına destek isteyen Uraloğlu, daha sonra Düzköy'de temaslarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesine hizmet ulaştırmak olduğunu belirterek "Elbette biz hizmet edeceğiz ama sizin bize vereceğiniz güç, hizmet etme aşkımızı güçlendirecektir." dedi.

Yarınki seçimde güçlü destek beklediklerini ifade eden Uraloğlu, yaptıkları çalışmaların seçimden sonra da devam edeceğini anlattı.

Uraloğlu, iyi bir ekipleri olduğunu ve herkesin yoğun çalıştığını dile getirerek "Allah'ın izniyle bugünün güzelliği, bugünün bahar havası yarının müjdecisidir." diye konuştu.

Bu sene ilçenin her tarafına dokunan çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu yol, su ve kanalizasyon gibi sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, ekip olarak vatandaşın derdiyle dertlenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.