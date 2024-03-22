Bakan Uraloğlu Trabzonlulara müjdeyi duyurdu! ''Önümüzdeki 5 yılda raylı sistemi başlatmış olacağız''

Ortahisar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Uraloğlu, Trabzon'un sadece bir futbol şehri olmadığını, aynı zamanda kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Türkiye Liseler Arası Okul Sporları futbol müsabakalarında Türkiye şampiyonu olan Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Futbol Takımını kutlayarak "Trabzon'a da bu yakışır. Bu çocukların hepsi bizim, Trabzonspor'umuzun, 1461'in futbolcuları, aynı zamanda öğrencileri. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yerel seçimlere az zaman kaldığını ifade eden Uraloğlu, "Değerli spor camiası kardeşlerim sizden ricamız şudur, önümüzde malum bir seçim var. Biz spora, futbola sonuna kadar destek veren Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22'nci yılımızı yaşıyoruz. Statlarla, spor tesisleriyle ve yine sporcularımıza verdiği değerle beraber Cumhuriyet tarihindeki en önemli dönemlerden birini bize yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, belediyelerin Trabzonspor'a destek verdiğini, vermeye de devam edeceğini anlatarak şunları kaydetti:

"Bizde spora bu kadar destek verdik. 31 Mart'ta sizlerden destek istiyoruz. Ergin Aydın kardeşime destek istiyoruz, Ahmet Metin Genç'e destek istiyoruz. Şöyle güzel bir sonuçla beraber yerel yönetimlerde de Trabzon'u, büyükşehri inşallah biz lider yapalım. Konya'yı geçelim inşallah hep beraber. Geçebileceğimize de inanıyorum."

İftar programına, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu katıldı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA RAYLI SİSTEMİ DE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, Erdoğdu Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına da katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana 53 ili ziyaret ettiğini belirten Uraloğlu, hizmet edebilmek için ülkeyi karış karış dolaştıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a yapılan yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Trabzon'a yaptıklarımız var. Tanjant Yolu'nu 2005 yılında bitirdik. Karadeniz Sahil Yolu'nu 2007 yılında bitirdik. Kanuni Bulvarı'nın önemli bir kesimini bitirdik, Boztepe'ye kadar ulaştırdık onu. Biraz uzun sürdü ama Kisarna-Köşk yolunu da bitirdik. Normal kara taşıtlarıyla Trabzon'un ulaşım problemini bir yere kadar çözdük, çözmeye de devam edeceğiz. Yetti mi? Yetmeyecek. Şimdi bir raylı sistem projesine başladık. Onu da Bakanlığımızın uhdesine aldık ve önümüzdeki 5 yılda raylı sistemi de başlatmış olacağız. Yüksek hızlı tren Ankara, Kırıkkale'den Sivas'a kadar gitti. Bu sene inşallah Kırıkkale ile Çorum arasının ihalesini yapıyoruz. Belki sene sonuna doğru Çorum'la Samsun arasının ihalesini yapıyoruz. Samsun'dan Sarp'a kadar da bu sene proje çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."