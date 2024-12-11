Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2025 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Kesin Hesap Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Bakan Uraloğlu, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 22 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

-"DAHA HIZLI, DAHA GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim ağını geliştirmeye devam ettiklerini kaydederek "Ülke satında 2 bin 3 şantiyede görev alan arkadaşlarımız ile birlikte toplam 223 bin çalışanımızla, karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını her geçen gün geliştiriyoruz. Böylece, yük ve yolcu taşımacılığı ile veri iletişiminde daha hızlı, daha güvenli ve çevreye duyarlı bir dönemi başlattık." dedi.

-"TÜM PROJELERİMİZİN EKOLOJİK DENGEYİ KORUMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

Türkiye Yüzyılında; Bakanlık faaliyetlerini "insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak" vizyonuyla sürdüreceklerini belirten Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ulaştırmada küresel değişimleri de dikkate alarak gerçekleştirdiğimiz projelerle insanımızın yaşam kalitesini yükseltiyor, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. Afete dirençli, net sıfır emisyon hedeflerini gözeten, dijitalleşmeye önem veren ve riskleri yönetebilen ulaştırma politikalarımızla projelerimizi planlıyoruz. Yürüttüğü faaliyetlerin karbon emisyonunu hesaplayan ilk Bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini önemsiyor, tüm projelerimizin çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi korumasına özen gösteriyoruz."

-KALKINMA YOLU İLE DEMİRYOLU GEÇİŞİ 2 BİN 94 KİLOMETRE OLACAK

Türkiye'nin jeopolitik konumunun lojistik ve ulaşım açısından önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz; sadece 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve Dünya Bankası verilerine göre toplam 51,2 trilyon dolar Gayri Safi Milli Hasıla'ya sahip 67 ülkenin merkezinde bulunmaktadır. Konumumuzun getirdiği bu avantajlardan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartları dikkate alarak oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Çin, Doğu Asya ve Hindistan'dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kalkınma Yolu projesinde, uluslararası iş birliği çalışmalarının devam ettiğini de ifade eden Uraloğlu, "Bu projenin ülkemizdeki demiryolu geçişi 2 bin 94 kilometre, karayolu geçişi ise bin 923 kilometre olacaktır. Olmazsa olmaz projelerimizden birisi de Zengezur. Bu koridorun hayata geçirilmesiyle birlikte gerek Azerbaycan'a gerek Türk Cumhuriyetlerine gerekse de Uzak Doğu'ya doğrudan bağlantı sağlanacaktır." dedi.

-4 SEKTÖRDE 28 İLDE 51 PROJE TAMAMLANDI

AK Parti Hükümetleri döneminde, Bakanlık yatırımlarının bugünkü değerinin toplam 281 milyar dolar olduğunu belirten Uraloğlu, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hizmetine yeni projeler sunarak hizmet yarışı veriyoruz. 2024 yılında; 4 sektörde 28 ilde, toplam yatırım bedeli 118 milyar lira olan 51 projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk." açıklamasında bulundu.

-"12 OLAN LOJİSTİK MERKEZ SAYIMIZI 25'E ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, demiryolu çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak "10 bin 948 kilometre olan ağımızı 13 bin 919 kilometreye çıkararak mevcut hatlarımızın büyük bölümünü elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak hızlı tren ağımızı 2 bin 251 kilometreye çıkardık. Ankara-Sivas Hattı'nı hizmete açtık. Hızlı tren hatları ile ülke genelinde; açıldığı günden itibaren 92 milyon yolcuya hizmet verdik. 2028 yılına kadar demiryolu hat uzunluğunu 17 bin 287 kilometreye, 12 olan lojistik merkez sayımızı 25'e çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

2053 yılına kadar da demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planladıklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılında, Kayseri, Niğde ve Sivas lojistik merkezleri, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Gelemen Tekkeköy demiryolu iltisak hattı, Torbalı-Ödemiş-Çatal-Tire, Malatya-Elazığ sinyalizasyon projelerini tamamlayarak hizmete alacağız. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Hızlı Tren Hattı'nı hayata geçirerek Asya ve Avrupa'yı tekrar birbirine bağlayacağız. Ovaköy, Kırıkkale - Çorum Hızlı Tren projelerinin ve Amanosları demiryolu ve otoyolla geçen Dörtyol-Hassa projemizin yapım çalışmalarına başlayacağız. Sivas-Çetinkaya-Malatya, Gaziantep-Şanlıurfa, Şanlıurfa-Mardin, Siirt-Kurtalan Hızlı Tren projelerinin yatırım programına öncelikli olarak alınmasını planladık. Samsun-Sarp Hızlı Tren projemizin etüt proje çalışmalarına başladık."

-2028 YILINA KADAR 3 BİN 92 KİLOMETRE HIZLI TREN HATTI

Bakan Uraloğlu ayrıca, 2028 yılına kadar mevcutta devam eden 3 bin 92 kilometre uzunluğundaki, Ankara-İzmir, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule, Yerköy-Kayseri ve Karaman-Ulukışla hızlı tren hatlarını da tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

-48 SAATTE TÜM TÜRKİYE TRENLE GEZİLECEK

Yüksek Hızlı Tren projelerini, Türkiye'nin dört bir tarafına ulaşacak şekilde yaygınlaştırdıklarını belirterek "Türkiye Yüzyılı hayallerin gerçek olduğu bir vizyonun ifadesi. Bizim hayallerimiz raflarda çürümüyor, raylarda hayat buluyor. 48 saatte, sadece 48 saatte rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'yi trenle gezeceğiz. Ülkemiz genelindeki bin 15 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının 434 kilometresi Bakanlığımızca yapılmıştır. 91 kilometrelik hattın yapımına devam etmekteyiz, 384 kilometrelik yeni hattın yapılmasını da planladık." dedi.

-GÜNDE 600 BİN YOLCU

Bakan Uraloğlu, 2024 yılında Gayrettepe-Kağıthane Metrosu'nu, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metrosu'nu, Sirkeci-Kazlıçeşme Yaya Odaklı Yeni Nesil Kent İçi Raylı Sistem Projesi'ni, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk kesimini hizmete açtıklarını anımsattı. Uraloğlu, bir günde Marmaray'da 600 bin, Başkentray'da 65 bin, İZBAN'da 230 bin, Gaziray'da 7 bin yolcu taşıdıklarını kaydederek "Raylarımızda hareket eden bütün demiryolu araçlarımızın yerli ve milli olarak geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

-KARAYOLLARINDA HİZMET FIRTINASI

Karayolları yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 29 bin 701 kilometreye, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağımızı 31 bin 669 kilometreye, 50 kilometre olan tünel Uzunluğunu 789 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise 796 kilometreye çıkardık." şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, sadece 2024 yılında karayolunda Aydın Denizli Otoyolunu, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Kavşağını, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağını, Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolunu, Mardin Kızıltepe Kuzey İmar Çevre Yolunu, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Viyadüğünü, Sivas-Malatya Yolu Yağdonduran Tünelini, Tavşanlı - Emet Devlet Yolunu, İstanbul Çekmeköy - Taşdelen - Alemdağ Köprülü Kavşağını, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu 1.Etabını hizmete açtıklarını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bolu Güney Çevre Yolu'nu, Bursa-Bilecik Devlet Yolu'nu, Yahyalı-Develi İl Yolu'nu, Osmaniye Sakızgediği Kavşağı'nı, Artvin Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü, Tekirdağ-Barbaros Liman Bağlantısı'nı, İznik Çevre Yolu'nu, Hatay Deprem Konutları Bağlantı ve İmar Yolları'nı, Ardahan Aşık Şenlik Tüneli ve Bağlantı Yolu'nu, Van Hakkari Yolu Güzeldere Tüneli'nin 1. Tüpünü, Bergama Çevre Yolu'nu, Kahta-Narince-Siverek Yolu'nu, Giresun Eğribel Tüneli'ni, Şanlıurfa Balıkayağı Kavşağı'nı hizmete aldık."

Bakan Uraloğlu ayrıca Mersin-Antalya Yolu Altınorfoz Viyadüğü'nü, Amasya-Tokat arasındaki Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'ni, Tarihi Avanos Köprüsü'nü, Elazığ–Harput İl Yolu'nu, Afşin-Elbistan Yolu'nu son olarak TEKNOSAB Kavşağı'nı hizmete açtıklarını belirtti. Ayrıca yıl bitmeden Hakkari Yüksekova T1 Tüneli'ni, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'ni, Malatya Kuzey Çevre Yolu 2. Kesimi'ni tamamlayarak hizmete alacaklarını kaydetti.

-TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYBI YÜZDE SEKSEN AZALDI

Bakan Uraloğlu, yaptıkları yatırımlarla vatandaşların ulaşım taleplerini karşıladıklarını, başta can ve mal güvenliği olmak üzere birçok alanda yaşam kalitesini artırdıklarını belirterek "Trafik araç sayıları ve seyir sayıları katbekat artmasına rağmen ölüm sayısını yüz milyon kişi başına yüzde 80 azalttık." dedi.

Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerini tesis etmek için Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisini oluşturduklarını da belirterek Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki pilot projeye de başladıklarını söyledi.

-DEPREM KONUTLARI VE HASTANE YOLLARI 2025'TE TAMAMLANACAK

Deprem bölgesindeki 300 kilometrelik yolu bitirerek hizmete açtıklarını kaydeden Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2025 yılı içerisinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Edirne-Kırklareli Bölünmüş Yolu'nu, Yenikent-Temelli Yolu'nu, Hatay Havalimanı Yolunu, Samandağ Çevre Yolu'nu, Çorum-Osmancık Yolu yani Kırkdilim Tünelleri'ni, Ordu Şehir Hastanesi Yolunu, Van Çevre Yolunun 1. ve 3.Etabını, Rize-Artvin arasındaki Dallıkavak Tüneli'ni, Bursa - Orhaneli İl Yolu Doğancı Barajı Varyantı'nı, Sivas Geminbeli Tüneli, Tarihi Payas Çayı Köprüsü'nü ve birçok projeyi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız."

2025 yılında yapımına başlanacak projeler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Kınalı-Malkara Otoyolu, Adıyaman-Çelikhan Yolu, Yalova Güney Çevre Yolu, Antalya Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü Kavşakları, Elâzığ-Baskil Yolu ve Muş-Bulanık Yolu çalışmalarına başlayacağız." dedi.

-BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI 31 BİN 250 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol Medeniyettir" vizyonuyla, büyük karayolu projeleriyle Türkiye'yi yarınlara taşıdıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 12. Kalkınma Planı kapsamında, 2028'de bölünmüş yol ağını 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu doğrultuda; Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu yapım çalışmalarına başladık. Ankara'dan- Akyazı'ya uzanacak otoyolu da planlarımıza dahil ettik." açıklamasında bulundu.

-"HAVAYOLU TERMİNAL KAPASİTESİNİ 347 MİLYONA ÇIKARDIK"

Havayollarında 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e yükselttiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "55 milyon olan havayolu terminal kapasitesini 347 milyona, 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşması bulunan ülke sayısını 179'a, 60 olan toplam yurtdışı uçuş noktasını 348'e, 150 olan uçak sayısını 702'ye çıkardık. Ayrıca, yıl içerisinde; Çukurova Uluslararası Havalimanını, Kayseri Havalimanı Terminal Binasını ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini hizmete açarak milletimizin kullanımına sunduk." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 34 milyon olan toplam havayolu yolcu sayısını; 2023 yılında 213 milyonun üzerine çıkardık. 2024 yılı sonunda 231 milyonu aşmasını bekliyoruz." dedi.

-"YOZGAT VE BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI'NI 2026 YILINDA HİZMETE ALACAĞIZ"

Yolcu ve çevre dostu 52 havalimanı ile Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programında sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Uraloğlu, "Yerli ve Milli Gözetim radarımızı geçen sene hizmete aldık. Esenboğa üçüncü pisti ve yeni kule binasını 2025 yılı içerisinde, Yozgat Havalimanı ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızın yapımına devam ederek 2026 yılı içerisinde hizmete alacağız." ifadelerini kullandı.

-TERSANE KAPASİTESİ 4,79 MİLYON'A YÜKSELDİ

Denizcilikte yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, 550 bin detveyt ton olan tersane kapasitesini 4,79 milyon detveyt tona, 37 olan tersane sayısını ise 85'e çıkardıklarını bildirdi. Türkiye'yi 8,9 milyon detveytton olan Türk Sahipli Filo büyüklüğünden, 52,7 milyon detveyt ton seviyesine ulaştırarak dünyada 11. sıraya yükselttiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "2021 yılında hizmete aldığımız Filyos Limanı'nı sizler biliyorsunuz. Doğu Karadeniz'de önemli bir lojistik üs olacak Rize İyidere Lojistik Merkezi çalışmalarına devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

-"AYDINCIK, GAZİPAŞA VE DEMRE YAT LİMANI ÜSTYAPI PROJESİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Mavi Vatan'da ve Doğu Akdeniz'de etkinliği arttırmak için var gücüyle çalıştıklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, "KKTC de yerli ve milli yazılım ve ekipmanla Gemi Trafik Hizmetleri merkezini kuruyoruz. 2024 yılında Haliç Yat Limanı ve Kompleksi 1. Etabı'nı İskenderun Balıkçı Barınağı ve Sahil Tahkimatını ve Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nı hizmete açarak altyapı ağlarımızı güçlendirdik. 2025 yılında Aydıncık Yat Limanı, Gazipaşa Yat Limanı'nı ve Demre Yat Limanı üstyapı projesini tamamlayıp işletmeye açacağız." açıklamasında bulundu.

-FİBER HAT UZUNLUĞU YAKLAŞIK 580 BİN KİLOMETRE

Haberleşmede 23 milyon olan mobil abone sayısını 93 milyona, genişbant abone sayısını 93 milyona ve 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu yaklaşık 580 bin kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ülkemiz; e-devlet uygulamalarında, 37 ülke arasında 83 puanla 10. sıraya yükselerek AB ortalamasının üzerinde yer almıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin Global Siber Güvenlik Endeksi'nde tüm başlıklardan tam puan alarak Almanya ve Fransa gibi ülkelerle birlikte 'Seviye 1: Rol Model Ülke' kategorisinde yer aldı. 'Uzayda söz sahibi olanın, Dünya'da gücü olur' prensibiyle; her türlü yayıncılık ve iletişim hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlarımıza sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin uydu hizmetleriyle bölgede lider konumda olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Uzayda söz sahibi olanın Dünya'da gücü olur prensibi ile Türksat 6A uydumuzu uzaya gönderdik yıl sonuna kadar hizmete girecek ve uydularımızın kapsama alanı 5 milyar nüfusa ulaşacak. 2025 yılı içerisinde de Türkiye Kart'ı 18 ilde devreye almayı planlıyoruz."

-"SOSYAL MEDYA VE İNTERNET DÜNYASI HER ŞEYİYLE KUTSANACAK BİR ÖZGÜRLÜK ALANI DEĞİLDİR"

Bakan Uraloğlu, son günlerde sosyal medya platformlarında, dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzlukların ön plana çıktığını belirterek, "Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı değildir. Aksine yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları var." dedi.

TÜİK raporuna göre nüfusun yüzde 66'sının sosyal medya kullanıcısı olduğu, yüzde 87'sinin ise internet kullandığını belirten Uraloğlu, "İnternette geçirilen sürenin günlük 7 saat ile dünya ortalamasının yüzde 7 fazlası ve sosyal medya platformlarında 303 milyon 97 bin aktif hesap olduğunu söylemek istiyorum. İnsanların bilgiye erişimi, bunları kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından önemlidir. Ancak dijital dünya, özellikle çocuklarımızı popülerlik, beğeni ve izlenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararları aldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

-"YASAL DÜZENLEME YAPMA İHTİYACI ARTIK ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Yeni bir sosyal medya okur yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak."

Aile, Adalet ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarını yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Yüce Meclisimizden gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz." dedi.

Son 22 yılda hayata geçirdikleri yatırımlar ile Türkiye Yüzyılına, Türkiye'nin jeostratejik konumunu en iyi şekilde değerlendirerek ulaştıklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdık. Yollarımızda araçlarımız, raylarımızda trenlerimiz daha hızlı ve güvenli, limanlarımız ulaşım ağımıza daha entegre, havalimanlarımızda uçuş ve yolcu trafiği rekorları kırılmakta, mobil kapsama alanımız Türkiye'nin dört bir yanını kapsamakta, insanımız çok daha hızlı internet hizmeti almaktadır. Ulaşım ve iletişim bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ve sosyal gelişiminin temel taşlarından biridir. Türkiye, bu alandaki yatırımları ve projeleriyle kendi vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmaktadır. Uluslararası arenada güçlü bir Türkiye için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."