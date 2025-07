Bakan Uraloğlu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi ve beraberindeki heyetle görüştü

Uraloğlu ve konfederasyon heyetinin görüşmesi, Bakanlıkta gerçekleşti.

Görüşmede, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha etkin katılması, fiziksel ve dijital ulaşım imkanlarından eşit şekilde yararlanması amacıyla Bakanlık tarafından devreye alınan ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Bakanlığın erişebilirlik noktasında engellilere yönelik attığı ve atması gereken adımlar konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Engellilere yönelik hava ve demir yollarında ciddi tedbirler aldıklarını anlatan Uraloğlu, "Kara yolları tarafında biraz daha mesafe almamız gerektiğini, bu konuda kendi deneyim ve tecrübelerini bize aktardılar. Biz de ilgili arkadaşlarımızla beraber gerekli koordinasyonu sağlayarak engelli kardeşlerimizin erişebilirliği noktasında üzerimize düşeni yapma gayreti içinde olacağız. Kendilerine bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyaret güzel işler yapmamıza vesile olacak." dedi.

- OTOBÜSLERE İLİŞKİN TALEPLER

Çelebi de son yıllarda uçağa binerken ve inerken çok rahat hareket ettiklerini, güvenlikten Turuncu Masa'daki görevlilere kadar herkesin kendileriyle ilgilendiğini belirtti.

Demir yollarında yolculuk yaparken de kendilerine ilgi gösterildiğini bildiren Çelebi, şunları kaydetti:

"Bu belli ki Sayın Bakanımızın ısrarlı hassasiyetiydi. Bu hassasiyetine yerinde şükran sunmak için geldik ve iki konuya temas ettik. Dedik ki 'Her şeyi çözdünüz Sayın Bakan'. Elbette bitti mi? Hayır. İyilik her zaman iyilik olur ve iyinin her zaman daha iyisi olabilmeli. Biz daha iyisini istiyoruz. Kara yollarında otobüste engelli yolcu varsa mola yerlerinde o yolcuyu araçtan alıp ilgili yere götürüp geri araca bırakmak jest olacaktır. Sayın Bakan da 'Bu benim için en kolay iştir. Bunu çözerim' dedi. Sayın Bakanımıza, yönetim kurulu üyelerim ve Türkiye'deki engelliler adına çok teşekkür ediyoruz."