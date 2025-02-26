Bakan Uraloğlu: Türkiye ulaştırma koridorlarına büyük önem veriyor

Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 17. Yıllık Toplantısı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi.

Tahran'da bir otelde yapılan toplantıda Türkiye, Azerbaycan, İran, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkmenistan'ın da aralarında olduğu 12 ülkeden bakan ve bakan yardımcıları hazır bulundu.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi ve alternatiflerin oluşturulması ihtiyacının bugün hiç olmadığı kadar belirgin bir şekilde ortaya çıktığını belirterek, "Jeopolitik krizler, pandemiler ve iklim krizine karşı tedarik zincirlerinin çeşitlendirilerek birbiriyle bağlantılarının arttırılması, başta denizden uzak bölgeler olmak üzere her ülke için hayati önem taşımaktadır." dedi.

Bölgesel ve uluslararası ticareti iyileştirme ve potansiyel kalkınma getirileri sağlama konusunda ulaştırma koridorlarının zorlu şartların üstesinden gelmenin yanında önemli faydalar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu açıdan bakıldığında TRECECA çevresinde yapacağımız işlerin öneminin her geçen gün daha da arttığını söylemek istiyorum. Büyük ülkelerin büyük çaplı ticaret noktaları arasında yer alması sayesinde TRACECA ulaşım ağının geliştirilmesi sadece ülke ve bölge bazında kalkınmaya katkı sağlamakla kalmayacaktır elbette. Aynı zamanda kıtalar arası bağlantısallığın önemli otoyolları haline gelecek potansiyele de sahiptir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarına büyük önem verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Hem bölgesel hem de bölgeler arası bağlantısallıkta köprü görevi gören bir ülke konumundayız. Özellikle son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde tam 290 milyar dolarlık ulaştırma projesini hayata geçirdiğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu yüzden orta koridor ve Almatı, Tahran, İstanbul rotalarının öneminin farkında olarak ülkemizde gerek altyapı gerekse işletme anlamında önemli yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Bu koridorların geliştirilmesine sadece bu çatı altında değil her platformda destek veriyoruz."

Türkiye'nin, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte karayolu geçiş belgelerinin elektronik ortamda kullanılmasını sağlayan elektronik permit sistemini başarılı bir şekilde uygulamaya geçirdiğini dile getiren Uraloğlu, "Onun için hem Azerbaycan'a hem Özbekistan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine Türkmenistan'la da entegre olmuş durumdayız. Gürcistan ve Çin ile de e-permit sistemine geçiş için çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasının önemine işaret eden Uraloğlu, "Ulaştırmayı ve sınır geçişlerini ne kadar kolaylaştırırsak o kadar hedefimize ulaşmış olacağız. Eğer bir yük treni, kamyon veya tır sınırda bekliyorsa ticaretimizde bekliyor demektir. Onun için bunları hep beraber kolaylaştırmalıyız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkmenistan'ın yeni üye olarak TRACECA'ya katılımını da tebrik ederken Letonya'nın gözlemci üyelik talebi ve Yunanistan'ın gözlemci üyeliğini yenileme talebinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplantıda konuşan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sadık ise toplantının bölgesel işbirliğini güçlendirmek, üye ülkeler arasında iletişimi, ticareti ve ekonomik kalkınmayı artırmak için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Ticaret ve ulaşım güzergahlarının kolaylaştırılması için ortak altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Sadık, "Bu projeler sürdürülebilir kalkınmaya, ulusların refahının artmasına ve bölgesel istikrara katkıda bulunabilir. Bu toplantının sonuçları, ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi ve uluslar için daha parlak bir gelecek inşa edilmesinde daha fazla başarıya ulaşmanın önünü açabilir." şeklinde konuştu.