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Bakan Uraloğlu'ndan Discort açıklaması! Engelin nedenini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik.' dedi.

DHA9 Ekim 2024 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan Discort açıklaması! Engelin nedenini açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik." dedi.

Bakan Uraloğlu, "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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