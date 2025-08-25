İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Bakan Uraloğlu'na radar cezası! Tutanağı paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu'na, Ankara-Niğde Otoyolu'nda radar cezası kesildi.

IHA25 Ağustos 2025 Pazartesi 07:44 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'na radar cezası! Tutanağı paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-Niğde Otoyolu'nda araç kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Uraloğlu'nun paylaşımında aracın saate 225 kilometre hıza çıkmasının ardından Uraloğlu'na otoyol jandarması tarafından radar cezası uygulandı.

Bakan Uraloğlu radar cezası aldığını açıkladığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi. Bakan Uraloğlu'na "hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak" maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.

