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Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan'da ücretsiz ulaşım müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet verdiğini bildirdi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan 23 Nisan'da ücretsiz ulaşım müjdesi
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Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, "Karar doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz." ifadesini kullandı.

HIZLI, KOLAY VE EKONOMİK

Uraloğlu, başta Türkiye'nin geleceği olan çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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