Güncel

Karadeniz'de Türk tankerine drone isabet etti! 24 TV'ye konuşan Bakan Uraloğlu ilk tahmini açıkladı

24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında saldırıya uğrayan Türk şirketine ait ham petrol tankerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Teknik ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Tankerin maline dairesinde patlama oldu. İnsansız deniz aracıyla vurulduğunu düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 10:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 TV canlı yayınında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

KARADENİZ'DE TÜRK TANKERİ VURULDU

Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı ama Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama olduğu, bizim acil arama merkezimize bildirim yaptığı ve gerekli unsurların sevk edildiğini söyleyebilirim. Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bir drone saldırısı değil, insansız deniz aracıyla su seviyesinde saldırının yapıldığını düşünüyoruz. Dış kaynaklı bir patlama özellikle de makine dairesine neden geminin tamamen devre dışı bırakma amaçlı. Olay yerine gerekli unsurları gönderdik takip ediyoruz.

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞI

Şu anda 14 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda bekliyor.

Gerekli güvenlik ya da taraflardan bir teminat alınmadan, güvence alınmadan riske atmamız söz konusu değil. Bugünlerde belli sayıda birkaç geminin çıkacağını tahmin ediyoruz.

Türk gemilerinin çıkarılmasıyla ilgili görüşüyoruz. 12 tane geminin çıkış talebi var diyebiliriz.

Olayın başlamasından bu tarafa doğrudan kapalı olan hava sahaları var. Suriye'de Halep hariç tamamı İran, İsrail, Irak hava sahaları tamamen kapalı. BAE çok kontrollü, Katar, Kuveyt, Bahreyn kapalı. Açık olan Umman, Suudi Arabistan ve bir ülke daha olacak. Üç ülkenin hava sahası açık. Hava yolu şirketlerini bilgilendiriyoruz, kararları kendileri veriyor. Ama bazı yerleri de net yasaklıyoruz. Aldıkları karar 31 Mart'a kadar kapalı olan havalimanlarına uçmama yönünde.

Havada füzelerin, savaş uçaklarının uçtuğu bir ortama seyahat yapılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bu arada iki tane uçağımız İran'da, bir tane uçağımız da Irak'ta. Olay başlayınca onlar orada bırakıldı, personeller Türkiye'ye getirildi.

