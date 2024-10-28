Bakan Uraloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 'Tek Yürek' vurgusu

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Yürekleri yakan terör eyleminin ardından her zaman olduğu gibi devletin ve milletin tek yürek olduğunu aktaran Uraloğlu, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı sevincini Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak terör eyleminin açtığı yaralar nedeniyle buruk şekilde idrak ediyoruz. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu zamanda eşi benzeri olmayan birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdik. Buradan dost-düşman tüm dünyaya bir kez daha hatırlatalım ki aziz milletimiz bu tür saldırılara asla boyun eğmeyecektir. Aksine daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN AYDINLIK YARINLARINI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Uraloğlu, Bakanlık olarak yeni ulaşım ve altyapı projelerine hız kesmeden devam ettiklerine işaret ederek, bu süreçte çevre hassasiyeti, daha az karbon emisyonu, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması ile hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım öncelikleriyle çalıştıklarını aktardı.

Ülkenin bütünsel kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacak yeni politika ve projelerle yatırım faaliyetlerini daha da arttıracaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz. İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını anıyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyet'imizin 101. kuruluş yıldönümünü ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."