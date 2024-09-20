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Güncel

Bakan Uraloğlu'ndan ''Avrupa Hareketlilik Haftası'' mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kentsel hareketlilikte sürdürülebilirliği önemsediklerini belirterek, 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırıyor, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan ''Avrupa Hareketlilik Haftası'' mesajı
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Uraloğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kentsel hareketlilikte sürdürülebilirliği önemsediklerini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaştırma yatırımlarımızın merkezine vatandaşımızın konforunu ve sağlığını koyuyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ruhuna uygun olarak, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma ağlarımızı yaygınlaştırıyor, kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyor, Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nda olduğu gibi bisiklet ve yürüyüş yollarıyla şehirlerimize nefes aldırıyoruz. Sürdürülebilir ulaştırma yatırımlarıyla Türkiye hızlanıyor."

  • sürdürülebilirlik
  • toplutaşıma yaygınlaştırma
  • karbon azaltımı

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