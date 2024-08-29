Kalkınma Yolu Projesi 1. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.



Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının satır başları:

Toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek

Kalkınma Yolu Projesi sadece dört ülkenin elde edeceği kazanımlar değil, bütün coğrafyamızın elde edeceği kazanımlar ve tedarik zinciri anlamında çok önemli bir projedir. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli bir ölçüde azaltmış olacağız

Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak.