Bakan Uraloğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı: Filistin'e ve bütün mazlumlara yapılan zulümlerin son bulmasına vesile olsun

Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerif'in daha hüzünle uğurlandığını bildirdi.

Ramazan Bayramı'nı muhabbet ve coşkuyla karşıladıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Ne yazık ki başta Filistin olmak üzere, dünyanın birçok yerinde bayram sevincini yaşaması gereken çocuklar, gözyaşları içinde bayrama giriyor. Duam odur ki mübarek Ramazan Bayramı Müslümanlara, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e ve bütün mazlumlara yapılan zulümlerin son bulmasına vesile olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYALIM"

Uraloğlu, ramazan ayı içinde, yoğun bir seçim atmosferinin ardından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni ülke demokrasisine yakışır bir olgunlukla neticelendirdiklerini anımsatarak, alınan sonuçların ülke için hayırlı olmasını diledi.

Seçimsiz geçirilecek gelecek 4 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"1000 yıl önce vatan kıldığımız bu topraklardaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını, eser ve hizmet siyasetimizle taçlandıracağız. Yürekten inanıyorum ki 2028 ve 2038'e emin adımlarla yürüyeceğiz. Milletimize daha pek çok hizmeti götürecek, vatanımızı topyekun kalkındırmayı sürdüreceğiz. Bayram sevinci yaşayacağımız bu güzel günlerin hüzne dönüşmemesi için yola çıkacak tüm vatandaşlarımızdan azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Toplu yaşam alanlarımızda kurallara uymak, ilk önce birbirimizin hukukuna sahip çıkmak demektir. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Özellikle sürücülerimizin yorgunken araç kullanmamaları ve mutlaka emniyet kemeri takmaları trafik ve yol güvenliği için son derece önemlidir. Bu düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."