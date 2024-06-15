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Bakan Uraloğlu'ndan ulaşım müjdesi: Bayram süresince ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda ulaşım müjdesini verdi. Bakan Uraloğlu, ulaşımın ücretsiz olacağı otoyol ve köprüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Detaylar haberimizde...

15 Haziran 2024 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan ulaşım müjdesi: Bayram süresince ücretsiz olacak
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Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi'ye kadar Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Ayrıca Bakan Uraloğlu, 16 Haziran Pazar günü bayram boyunca Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi 15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar; Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar; Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.

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