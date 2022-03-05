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Bakan Vahit Kirişci: Tarım ve orman sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçi, üretici, paydaş ve bakanlık çalışanlarıyla tarım, orman sektörünü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacaklarını bildirdi.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 20:11 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 20:12
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Kirişci, Twitter'da yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Değerli Bakanımız Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla tarım ve orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız."

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