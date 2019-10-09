Bakan Varank: Askerimiz operasyonu cerrah hassasiyetinde yürütüyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bizim askerimiz sivillerin zarar görmemesi en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına sivillere zarar vermemek için bu operasyonları cerrah hassasiyetinde yürütüyor