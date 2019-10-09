Bakan Varank: Askerimiz operasyonu cerrah hassasiyetinde yürütüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bizim askerimiz sivillerin zarar görmemesi en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına sivillere zarar vermemek için bu operasyonları cerrah hassasiyetinde yürütüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bizim askerimiz sivillerin zarar görmemesi en fazla hassasiyet gösteren bir ordu. Kahraman ordumuz kendisine zarar gelme pahasına sivillere zarar vermemek için bu operasyonları cerrah hassasiyetinde yürütüyor
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