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Bakan Varank açıkladı: Her geçen gün iyiye gidiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz.' dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi toplu açılış törenine katıldı.
 
Varank, burada yaptığı konuşmada, "Eylül ayı sektörel güven endeksleri açıklandı. Hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven göstergeleri yukarı yönlü hareket ediyor. Yani ekonomideki beklentiler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Biz bu iyileşmeyi kalıcı hale getirme gayretindeyiz."
 
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Varank, "Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var." diye konuştu.
 
IMF heyetinin muhalefet partilerinin temsilcileriyle görüştüğünü hatırlatan Varank, şunları kaydetti:
 
"Biz defaatle Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını ifade ettik, şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi, IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. IMF heyeti, normalde bütün toplantılarından Hazine'yi bilgilendirmesi gerekirken bu bilgilendirmeyi yapmıyor. Teamül gereği parti genel merkezlerinin şeffaf bir şekilde ziyaret edilip bu görüşmelerin yapılması gerekirken iki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor."

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

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