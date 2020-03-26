Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

26 Mart 2020 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Varank, "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak. Bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak." dedi.

Bakan Varank'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Sağlık ürünleri üretimine 6 milyon TL'ye kadar kredi verilecek



- "Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek."

- "TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık."

- "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan’a kadar açık olacak, bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak."

- "Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz."

- "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibariyle devreye aldık."

- "TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık."

- "Bu süreçte fırsatçılık yapanların canını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak."

- "Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."

- "Gerekmedikçe, zaruri haller dışında dışarı çıkmayalım"