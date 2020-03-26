İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4936
  • EURO
    7,0928
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89242.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Güncel

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Sanayi Bakanı Mustafa Varank koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazının seri üretimine başlandığı müjdesini verdi. Kovid-19'un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Fırsatçılık yapanlar bundan sonra hiçbir şekilde desteklerden yararlanamayacak' dedi.

26 Mart 2020 Perşembe 10:10 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:54
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerine ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Varank, "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan'a kadar açık olacak. Bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak." dedi.

Bakan Varank'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Sağlık ürünleri üretimine 6 milyon TL'ye kadar kredi verilecek

- "Yatırım teşviklerinden faydalananlar, bu döneme ilişkin banka ödemelerini ötelediğinde faiz veya kar payı desteğinden aynen faydalanabilecek."

- "TÜBİTAK ile girişimcilerin ve bilim insanlarımızın projelerinin hemen hayata geçmesini sağlayacak özel ve hızlı bir program hazırladık."

- "(TÜBİTAK programı) Bugün itibarıyla çıkacağımız çağrı 2 Nisan’a kadar açık olacak, bunlar maksimum bir hafta içinde sonuçlandırılacak."

- "Kovid-19’un teşhis, tedavisinde kullanılacak ürünlere ve koruyucu ürünlere hızlıca destek vereceğiz."

- "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibariyle devreye aldık."

- "TÜBİTAK'a verilmesi gereken tüm proje raporlarının teslim tarihlerini 3 aya kadar erteledik, çağrılara başvuru sürelerini de uzattık."

- "Bu süreçte fırsatçılık yapanların canını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacak."

- "Bilim insanlarımız, 'Covid-19 platformu' koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."

- "Gerekmedikçe, zaruri haller dışında dışarı çıkmayalım"

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.