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  • Bakan Varank 'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diyerek duyurdu: Koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirildi
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Bakan Varank 'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diyerek duyurdu: Koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirildiğini duyurdu.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 11:50 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 11:50
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ve ekibinin Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu.

Bakan Varank, Doç. Dr. Şeker'in sisteme ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımı tekrar tekrar sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşarak, "Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz! Bilim insanlarımız dünyaya örnek olacak öncü işlere imza atıyor. Özgür hocamız ekibiyle, Kovid-19 tanısı için yeni bir sistem geliştirdi. Sentetik biyolojiyle geliştirilen tanı sistemi 3B teknolojisiyle cihaza çevrildi" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker ise yaptığı paylaşımlarda sistemle ilgili şu bilgileri verdi:

"Sars-CoV-2 tanısı için geliştirdiğimiz herhangi bir karmaşık cihaza ihtiyaç duymayan sisteme dair öncül makalemiz linkte. Bu sistem sayesinde tanıya ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Böylelikle RT-PCR'a paralel bir yöntem geliştirdik. En güzel yanı ise aynı şekilde yüksek hassasiyette ev kullanımı içinde düzenlenebilecek esnekliğe sahip. Şunu eklemekte tabii ki büyük faydalar var; hastalardan alınacak çok sayıda örneklerle validasyonumuzun tamamlanması gerekiyor."

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