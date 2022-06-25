Bakan Varank: Biz birileri gibi boş laf üretenlerden değiliz

Varank, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, kente kazandırılan projeleri açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karadenizli olduğunu ve Ordu'ya Karadeniz Sahil Yolu ile Ordu-Giresun Havalimanı yapılmadan önce de defalarca geldiğini anımsatan Varank, her ziyaretinde Ordu'nun gelişimini net bir şekilde fark ettiğinin altını çizdi.

Bakan Varank, Ordu-Giresun Havalimanı'nı kullanarak kente ulaştığını dile getirerek, "Havalimanından şehre ulaşmanız dakikalar sürüyor. Emin olun böyle bir konfor neredeyse Avrupa şehirlerinde bile yok. Önceden olsa ya Samsun'a ya da Trabzon'a inip saatlerce yol gitmeniz gerekirdi. Şimdiyse Ordulu kardeşlerim dünya standartlarında bir hizmetle her yere erişebiliyorlar." diye konuştu.

Ordu'nun geldiği noktayı şehirde yaşayanların bildiğini vurgulayan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz bazen geçmişi kıyaslandığında anlayamıyor. Çünkü o devirlerde yaşamadılar. Ama bizim yine de bu gelişmeleri söylememiz lazım. Bu yollarda Ordulular ne çileler çektiler. Havalimanı yokken ne çileler çektiler. Bunları anlatmamız lazım ki bu değerlerin kıymeti bilinsin. Bu yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağız."

Varank, bu gelişmelerin şehrin ekonomik ve sosyal hayatını da pozitif yönde etkilendiğine dikkati çekerek, "Ordu'nun sanayisi, ticareti her geçen yıl üzerine koyarak gelişmeye devam ediyor. Deniz üzerine inşa edilen bu havalimanı, dünyada alanındaki sayılı eserlerden biri. Geçen ay Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Rize-Artvin Havalimanı ile birlikte dünya genelinde bu şekilde inşa edilmiş havalimanı sayısı 5'e çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.

- "BU MİLLETLE OLAN GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZİN ÖRNEKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR"

Deniz üzerine yapılan iki havalimanının Türkiye'de bulunmasının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilmesinin gurur verici olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ordulu kardeşlerim çok iyi bilir ki biz birileri gibi daha ortada dikili bir ağacı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Tam aksine saymakla bitmeyen eserlerimizle hizmetlerimizle yatırımlarımızla her defasında hemşehrilerimizin huzurlarınıza geliyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizin, bu milletle olan gönül birlikteliğimizin örnekleri saymakla bitmiyor. İşte Doğu Karadeniz'de bunu, deniz üzerine inşa ettiğimiz havalimanları ile gösterdik. Zigana'da, Ovit'te dağları delerek yaptığımız tünellerle ispat ettik. Eskişehir'de, Konya'da, Karaman'da kurduğumuz hızlı tren hatlarıyla kanıtladık. İstanbul'da, Çanakkale'de, Kocaeli'de inşa ettiğimiz devasa köprülerle perçinledik. Ülkemizin dört bir yanına kazandırdığımız şehir hastaneleri, üniversiteler, konutlar, OSB'lerle pekiştirdik."

- "SIKINTILARIN FARKINDAYIZ AMA BİZ KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Varank, sadece ülkeye yapılan yatırımlar sayılsa bile ciltlerce kitap olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşte bu yatırımlar sayesinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 100 yıllık çalışmayı 20 yıla sığdırıp ülkemize adeta çağ atlattık. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm müdahalelere, tüm engellemelere rağmen, üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekor artışlarla bugünlere geldik.

Zaman zaman dünyada konjonktürden kaynaklanan sıkıntıları yaşamıyor değiliz. Özellikle fiyat artışlarında yaşadığımız durumun farkındayız. Ama şunun da bilincinde olmamız lazım. Geçen sene bu petrol fiyatı ne kadardı, şimdi ne kadar? Geçen sene doğal gazın fiyatı ne kadar, şu anda ne kadar? Bunların tamamı bizim yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler. Dünyada kimse savaştan bahsetmezken işte kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı bütün ekonomileri etkileyen bir hale geldi. Sıkıntıların farkındayız ama biz kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun çok güzel gelişmeleri bu ülkeye biz kazandırdık."

- "ORDU DA BU DESTEKLERDEN ZİYADESİYLE FAYDALANDI"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir yandan bu gelişmeleri kaydederken diğer yandan da tüm şehirlerin bu büyüme ve ilerlemeden azami ölçüde faydalanmasını çok önemsediklerini söyledi.

Bakanlığın himayesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikaları ile şehirlerin potansiyelini harekete geçirdiklerini, rekabet gücünü artıracak işlere imza attıklarını belirten Varank, 81 ilde kapsamlı destek programları uyguladıklarını, etkili projeler geliştirdiklerini anlattı.

Varank, bugüne kadar 26 kalkınma ajansı aracılığıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını dile getirerek, benzer şekilde 4 bölge kalkınma idaresi ile kamu kurumları, mahalli idareler ve üniversitelerin 6 bine yakın projesini hayata geçirdiklerini, tüm iller gibi Ordu'nun da bu desteklerden ziyadesiyle faydalandığını ve faydalanmaya devam ettiğini vurguladı.

Ordu'nun, DOKA ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin faaliyet alanında yer aldığını anımsatan Varank, her iki kurumun da kuruldukları günden bu yana ilin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda çok önemli destekler sağladığını ve bundan sonra da sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

Varank, bugün de bu kurumların destekleriyle hayata geçirilen, yatırım tutarı 29-30 milyon lirayı bulan 16 projenin resmi açılışını yaptıklarını belirterek, yem üretim tesisinden soğuk hava deposuna, yumurta üretim paketleme tesisinden yerel ürünlerin kadınlar eliyle üretimine, seracılıktan gastronomi ve alternatif turizme kadar birçok alanı ilgilendiren projeleri Ordu'ya kazandırdıklarını anlattı.

Her biri birbirinden değerli bu projelerin tüm kesimlere hizmet ederek Ordu'nun ekonomisine güç katacağını ifade eden Varank, projelerin Türkiye ve Ordu için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

- "ÜNYE OSB'YE 35 MİLYON LİRAYA YAKIN KREDİ KULLANDIRDIK"

Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendikleri bir ilkeleri olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Nedir o? Durmak yok, yola devam. O nedenle biz de Ordu'nun kalkınmasına katkı sağlayacak yeni projeleri geliştiriyoruz. Bu vesileyle buradan güzel müjdeleri de önümüzdeki dönemle ilgili paylaşmak istiyorum. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na sunulan 2022 yılı projelerini değerlendirmeye başladık. Ordu'dan da bütçeleri 6 milyon lirayı aşan 3 projeyi başarılı bulduk ve destekleme kararı aldık. Bu projeleri bu yıl inşallah SOGEP'ten destekleyeceğiz."

Bu yıl, Gölköy Belediyesinin "Evrensel Düşün Yerel Pişir", Ünye Belediyesinin "Genç Fidanlar" ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin "Geçmişin Lezzetleri Geleceğin Ellerinde" adlı projelerini destekleyeceklerini dile getiren Varank, böylece gençlere ve kadınlara önemli mesleki yetenekler kazandırıp istihdam edilmelerinin önünü açacaklarını aktardı.

Varank, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin yaptığı yatırımlara da hiç ara vermeden devam ettiklerini, 2022 yılında idarenin destekleyeceği projelerin sözleşmelerinin çok yakın zamanda imzalandığını söyledi.

Bu yıl toplam bütçesi 11 milyon liranın üzerinde olan 11 yeni projeyi Ordu'ya kazandıracaklarını vurgulayan Varank, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ünye Belediyesi, Kabadüz ve Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen projelerle ilin gelişimini hızlandıracaklarını anlattı.

Varank, Ünye ve Fatsa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren yatırımcıları ziyaret ettiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ünye OSB'de altyapı çalışmaları devam ederken, bir yandan da fabrikaların kurulumları devam ediyor. Ünye OSB'ye güncel rakamlarla bugüne kadar 35 milyon liraya yakın kredi kullandırdık. Fatsa OSB'yi de 2022 yılı yatırım programına yeni proje olarak dahil ettik. Buranın kamulaştırma talebi ikinci etapla ilgili Bakanlığımıza iletildi. Gelen talebi olumlu değerlendik. Kamulaştırma işlemleri için ek bütçeden ilave kaynak geldiğinde inşallah ödemesini yapacağız. Merkez OSB'nin ikinci kısmının ikinci etabıyla ilgili bugün yine bizden bir talep oldu. Onu da arkadaşlarımıza ilettik. İnşallah o projeyle ilgili de biz Bakanlık olarak elimizden gelen her desteği vereceğiz. Aybastı ilçesindeki sanayi sitesiyle ilgili sıkıntılardan bana bahsedildi. Buralarla ilgili de destek verilecek, gerekli talimatları da verdim."

- "DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİNDEKİ ÇOCUKLARIMIZ, ÜLKEYİ DAHA DA ÜRETKEN HALE GETİRECEK"

Salonda, Deneyap teknoloji atölyelerinden öğrencilerin de olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Biz Deneyap teknoloji atölyelerini başlattığımızda, 'Bu işi 81 ile yayacağız, en az 100 atölye kuracağız.' demiştik. Biz bunu neden söyledik? Bizim çocuklarımız erken yaşlardan itibaren bilimle teknolojiyle tasarımla yazılımla kendilerini geliştirsinler, geleceğin en başarılı mühendisleri olsunlar, geleceğin en başarılı bilim insanları olsunlar diye. Evet, biz bu şehri kalkındırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Ama emin olun bu Deneyap teknoloji atölyesindeki çocuklarımız, bu ülkeyi daha da üretken hale getirecekler. Ben buna yürekten inanıyorum."

Varank, bu olumlu gelişmelerin yanında Ordu ile ilgili üzüldüğü bir nokta da olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz artık günümüzün rekabet ortamında AR-GE ve inovasyon bir tercih değil, zorunluluk konumuna gelmiştir. Biz de bu noktada Bakanlık olarak şehirlerimizin AR-GE ekosistemini geliştirecek önemli çalışmalar yürütüyor, büyük destekler sağlıyoruz. AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoparklar bu desteklerimizin başında geliyor. Fakat Ordu'da hala bir teknoparkımız yok. Topu topu bir tane AR-GE merkezi var. Bugün ziyaret ettiğimiz bir firma inşallah ikincisi olacak. Başvurularını yapmışlar. Ordu'nun potansiyelini düşündüğümüzde, bu durumu inanın kabul edilebilir bulmuyorum. Bu işe ağırlık verelim. Buradaki herkesten rica ediyorum. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."

Hep birlikte Ordu'yu hak ettiği konuma ulaştırmak için daha çok çalışacaklarının altını çizen Varank, "Biz bir terzi misali Ordu'daki gelişmeye açık alanları tespit edip, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu projelerin devamı gelecek. Siz yerel paydaşlarımızdan aldığımız güçle ilimizin üretim, ihracat ve istihdamını artıracak yeni projeler başlatacağız." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve diğer ilgililerle birlikte kurdele keserek projelerin resmi açılışını yaptı.