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Bakan Varank: Bu tür etkinlikleri daha fazla gerçekleştireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da 'Tahanlı Pide Yeme Yarışması'na katılarak, 'Bursa'nın kültürünü Türkiye'ye tanıtmak, burayı önemli bir destinasyon haline getirmek için önümüzdeki dönemde bu tür etkinlikleri daha fazla gerçekleştireceğiz.' dedi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
Bakan Varank: Bu tür etkinlikleri daha fazla gerçekleştireceğiz
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen Bursa Gençlik ve Kadın Buluşması Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Parkı'nda "Tahanlı Pide (Tahinli Pide) Yeme Yarışması" gerçekleştirildi.

Bakan Varank, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, Bursa'nın değerlerini kamuoyuna tanıtmaya ve Türkiye'nin gündemine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bursalılar için tahinli pidenin ne kadar önemli olduğunu bildiklerini aktaran Varank, "Sadece tahanlıyı değil, cantık pidesini de biliyoruz. Bu kültürü yaşatmak, Bursa'nın kültürünü Türkiye'ye tanıtmak, burayı önemli bir destinasyon haline getirmek için inşallah önümüzdeki dönemde bu tür etkinlikleri daha fazla gerçekleştireceğiz. Beraber buluşacağız. Ailece eğlenmenin yolunu bulmuş olacağız." dedi.

Etkinliğe katılan 16 yarışmacının bir tanesinin kadın olduğunu belirten Varank, yarışmada pozitif ayrımcılık yaparak tek kadın yarışmacı Bahar Tüzün'ü desteklediğini ifade etti.

Bakan Varank, Bursa'nın plaka numarası olan 16'dan geriye sayarak yarışmayı başlattı.

Yarışmada, 16 katılımcı 7 dakikada en çok tahanlı pideyi yemek için yarıştı.

Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada Bakan Varank'ın isteğiyle yarışmacılara verilecek ödüller arttırıldı.

Yarışmada birinci olan Süleyman Işık'a 5, ikinci Mehmet Özbek'e 4, üçüncü Umut Yıldırım'a 3, dördüncü olan Mehmet Özdemir'e 2 ve beşinci olan Mehmet Emin'e de bir çeyrek altın verildi.

Varank'ın isteğiyle tek kadın yarışmacı Bahar Tüzün'e de çeyrek altın takdim edilerek Türkiye'nin otomobili Togg ile sürüş yapması sağlandı.

Bakan Varank ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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