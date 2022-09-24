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Bakan Varank: Cumhur İttifakı olarak bizim tek derdimiz ülkeyi kalkındırmaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Cumhur İttifakı olarak bizim tek derdimiz var, bu ülkeyi kalkındırmak, bu şehri kalkındırmak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek.' dedi.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
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Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme Tesisi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ilk defa geldiği Çağlayancerit ilçesini çok beğendiğini belirtti.

Ülkenin her tarafı gibi Çağlayancerit'in de havası, suyu ve insanıyla çok güzel olduğunu ifade eden Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yerel kalkınmadan sorumlu bakanlık konumunda. Şehirlerde, ilçelerde, o ilçeyi, o şehri kalkındıracak projeleri paydaşlarımızla beraber tespit edip o projelere kalkınma ajanslarımızla, bölge kalkınma idarelerimizle destek veriyoruz." diye konuştu.

Varank, cevizin Çağlayancerit için çok önemli bir ürün olduğunu ve ilçede senede 7 bin 500 ton ceviz üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Cevizi toptan satmak var, onu paketleyip, işleyip katma değerli şekilde satmak var. Belediyemizle beraber kurduğumuz bu tesiste cevizimizi işlemiş, paketlemiş olacağız. Daha katma değerli bir şekilde satmış olacağız. Buradaki hemşerilerimizin ekonomilerine daha fazla katkı vermiş olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehrimizin, ilçemizin, belediye başkanımızın, hemşerilerimizin her zaman hizmetindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bizim tek derdimiz var, bu ülkeyi kalkındırmak, bu şehri kalkındırmak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek. Bunu yapmanın yolu da birlikten, beraberlikten geçiyor. Bir olacağız, beraber olacağız, ay yıldızlı al bayrağımıza hep beraber hizmet edeceğiz. İnşallah bu ülkeyi çok daha güzel, aydınlık yarınlara hep beraber kavuşturacağız."

Konuşmanın ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

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