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  • Bakan Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş İslam düşmanı adımlara yerinde bir cevap olacak
Güncel

Bakan Varank: Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş İslam düşmanı adımlara yerinde bir cevap olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Fransız mallarına karşı göstereceğimiz duruş, hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacaktır.' dedi.

27 Ekim 2020 Salı 15:47 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:53
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