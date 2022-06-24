Bakan Varank duyurdu! Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı başladı

"Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı" tanıtımı ve İş Birliği Protokolü" imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Varank, etkinlikteki konuşmasında programın anlam ve önemine işaret ederek, KOSGEB'in, KOBİ'lerin ve üreticilerin en önemli destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

KOSGEB'in kapasite artışından katma değerli üretime, yeşil ve dijital dönüşümden girişimciliğe kadar birçok konuda özel sektöre yol arkadaşlığı yaptığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Sadece iyi günde değil, afet ve pandemi gibi zor dönemlerde de işletmelerimizin yardımına koşuyor, onların yükünü hafifletecek, onlara nefes aldıracak çok önemli destekler sunuyor ama bugün yepyeni bir program tanıtıyoruz. Birazdan imzalarını atacağımız bu program, gerek içeriği gerekse hedef kitlesi bakımından özel bir yapıya sahip. Adından da anlaşılacağı üzere bu programda, binlerce yıllık tarihimizin yansıması olan geleneksel meslekleri, zanaatları yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Kültürel çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Bu çeşitlilik, ekonomik hayata da fazlasıyla yansımış durumda. Mimariden giyim kuşama, yeme içme alışkanlıklarından zanaata kadar uçsuz bucaksız bir mirasımız var. Birçok milletin imrenerek baktığı bu eşsiz mirası hem bir hazine hem de bir emanet olarak görmek mecburiyetindeyiz.

Ancak takdir edersiniz ki zaman içinde toplumların alışkanlıkları değişiyor, dönüşüyor. Özellikle teknolojinin hayatımızın her noktasına nüfuz ettiği günümüzde geleneksel, kültürel ve sanatsal değerler, hızlı şekilde unutulmaya yüz tutabiliyor. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte geliştirdiğimiz programla biz, bu değerleri ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Sağlayacağımız desteklerle usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine katkı sunacağız. İlk defa uygulanacak bu desteğin süreçlerini büyük bir titizlikle çalıştık. Kültür mirasımızın taşıyıcısı olan tüm zanaatkarlarımızı kapsamaya özen gösterdik."

- "ZANAATKARLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI DETAYLI BİR ŞEKİLDE ANALİZ ETTİK VE ÇOK YÖNLÜ BİR DESTEK MODELİ TASARLADIK"

Varank, Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları" listesine atıfta bulunarak, bu listede 31 farklı ham madde ile üretim yapan mesleklerin yer aldığını bildirdi.

Bu mesleklerin bir kısmın hiç duymadığı, bir kısmın da unuttuğu meslekler olduğunu anımsatan Varank, "Sedef kakmacılık, şimşir tarak yapımı, çeşm-i bülbül, debbağlık, kök boyacılığı, dantel örme, hallaçlık, telkari, kazaziye yapımı, oltu, lüle, kehribar taş işlemeciliği, çinicilik, bakırcılık, gramofon tamirciliği, nakkaşlık diye uzayıp giden bir listeden bahsediyoruz. İşte biz de programı kurgularken bu listeyi esas aldık. Meslekleri bu listede yer alan ustalarımız vereceğimiz destekten yararlanabilecek, yeni insanların yetişmesinin önü açılmış olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının sanatçı tanıtma kartına sahip olanların ya da Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'nde yer alanların da programdan faydalanabileceğini bildiren Varank, şu bilgileri verdi:

"Tüm unsurlarıyla birlikte 250 bin liraya kadar çıkabilecek bir hibe desteğinden bahsediyoruz, eğer bu rakamın revize edilmesi gerekiyorsa buna da hazırız, bu hususta da adım atabiliriz ama emin olun biz bunu kesinlikle bir maliyet olarak görmüyoruz. Kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan bu güzide mesleklerin genç kuşaklara aktarılması kültürümüzün devamlılığı açısından çok önemli. O nedenle, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için uğraş veren ustalarımıza tek tek ulaşacak ve bu destekten yararlanmalarını temin edeceğiz. Zanaatkarlarımızın ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz ettik ve çok yönlü bir destek modeli tasarladık.

Ustalarımıza, kuruluş, işletme, yetiştirme, makine-teçhizat, tanıtım ve pazarlama alt başlıklarında birçok destek sağlayacağız. Örneğin, işletme sahibi ustalarımız, mesleki birikimlerini aktarmak üzere yetiştirecekleri personel için 150 bin liraya kadar destek alabilecek. Destek programını bugün itibarıyla başlatacağız. Zanaatkarlarımız, ön başvurularını 22 Temmuz'a kadar online olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapabilecek. Bakanlık ön başvuruları bir uygunluk kontrolünden geçirerek şartları sağlayanları belirleyecek. Ön başvurusu uygun bulunanlar daha sonra, KOSGEB'in KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin başvurularını yapabilecekler. "

- "SÜREÇLE İLGİLİ PROSEDÜRLERİ KOLAYLAŞTIRMAMIZ LAZIM"

Devamında KOSGEB personeli ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinin bulunduğu bir kurulun kesin başvuruları değerlendirip karara bağlayacağını aktaran Varank, tüm zanaatkarların bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmasını istediğini, kendisinin de başvuru sürecini yakından takip edeceğini söyledi.

Varank, "Süreçle ilgili prosedürleri kolaylaştırmamız lazım. Kültürel mirasımızın devamlılığına katkı sunacak bu desteğin tüm zanaatkarlarımız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında protokolün imzaları atıldı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde atılan imzalarla destek programı yürürlüğe girmiş oldu.

Düzenlenen imza törenine iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş katıldı.

- GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLE GELENEKSEL, KÜLTÜREL VE SANATSAL DEĞERİ OLAN MESLEKLERİN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI HEDEFLENİYOR

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, program çerçevesinde kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL'ye varan destek verilecek.

Geri ödemesiz destekle geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan mesleklerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, bu kapsamda KOSGEB ile Kültür Ve Turizm Bakanlığı Araştırma Ve Eğitim Genel Müdürlüğü arasında iş birliğine gidildi.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine destek sağlanacak.

Destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek.