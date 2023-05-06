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Bakan Varank gençlere seslendi: Beraber inşa etmeye var mısınız?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde belediye tarafından düzenlenen festivalde gençlerle bir araya geldi. Festivalde konuşan Bakan Varank, 'O Baykar'da çalışanların yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 28. 28 yaşındaki gençler, dünyadan ses getirebiliyor. Onun için de biz diyoruz ki Orhangazili, Bursalı gençlerimizi ne kadar çok desteklersek onlar da dünyadan o kadar ses getirir. Bunu yapmaya var mısınız? Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etmeye var mısınız? İnşallah bundan sonra ben de bir ağabeyiniz olarak sizlerle beraber yol yürümek istiyorum.' dedi.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Bakan Varank gençlere seslendi: Beraber inşa etmeye var mısınız?
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İznik Gölü kıyısında yer alan Çamlık Alanı'ndaki Orhangazi Gençlik Festivali'ne Togg ile gelen Varank, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, gençlerin kendileri için çok kıymetli olduğunu, onlara güvendiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin inşa edeceğini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin insansız hava araçlarını üreten bir şirket var, Baykar. O Baykar'da çalışanların yaş ortalaması kaç biliyor musunuz? 28. 28 yaşındaki gençler, dünyadan ses getirebiliyor. Onun için de biz diyoruz ki Orhangazili, Bursalı gençlerimizi ne kadar çok desteklersek onlar da dünyadan o kadar ses getirir. Bunu yapmaya var mısınız? Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etmeye var mısınız? İnşallah bundan sonra ben de bir ağabeyiniz olarak sizlerle beraber yol yürümek istiyorum. Gençlerle beraber takılmak istiyorum. Geçen gün Özlüce Tepe'ye gittim Bursa'da. Dediler ki 'Araba piyasası en iyi orada olur.' Togg'u götürdüm, orada gençlerle piyasa yaptık. Gençler dedi ki "Sayın Bakanım her zaman gelin." Onun için ben diyorum ki biz gençlerle hep beraber takılalım. Ama gençler hem eğlensinler hem Türkiye için çalışsınlar, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etsinler."

Programın ardından Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bakan Varank'a hediye takdim etti.

Varank'a, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve milletvekili adayları eşlik etti.

Gençler, Varank'ın ziyaretinin ardından müzik grubu Kolpa'nın verdiği konserde eğlendi.

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